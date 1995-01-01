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    Директор «Аталанты» Марино: «По Миранчуку нет проблем. Тема его ухода не поднимается»

    Умберто Марино, генеральный директор «Аталанты», высказался на тему полузащитника Алексея Миранчука. Его не собираются отпускать в другой клуб.

    «По этому игроку нет проблем. Тема его ухода не поднимается.

    Состав определяет тренер, результаты показывают его правоту», – сказал Марино.

    • Сообщалось, что на Миранчука претендует «Торино».
    • В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 играх за «Аталанту».
    • Он не выходил в стартовом составе команды из Бергамо с 18 сентября.

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    Источник: Tutto Atalanta

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