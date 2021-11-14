Директор «Аталанты» Марино: «По Миранчуку нет проблем. Тема его ухода не поднимается»

Умберто Марино, генеральный директор «Аталанты», высказался на тему полузащитника Алексея Миранчука. Его не собираются отпускать в другой клуб.
«По этому игроку нет проблем. Тема его ухода не поднимается.
Состав определяет тренер, результаты показывают его правоту», – сказал Марино.
- Сообщалось, что на Миранчука претендует «Торино».
- В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 играх за «Аталанту».
- Он не выходил в стартовом составе команды из Бергамо с 18 сентября.
«Дженоа» хочет арендовать Миранчука у «Аталанты». Он может стать первым трансфером Шевченко
Директор «Аталанты» Сартори: «По Миранчуку обращались другие клубы Серии А. Его время скоро придет»
Источник: Tutto Atalanta