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    Директор «Аталанты» Сартори: «По Миранчуку обращались другие клубы Серии А. Его время скоро придет»

    Джованни Сартори, спортивный директор «Аталанты», поговорил о будущем полузащитника Алексея Миранчука. К нему есть интерес со стороны других клубов.

    «По нему обращались другие клубы Серии А, но переговоров пока нет. «Аталанта» верит в Миранчука, у него есть важные качества. Его время скоро придет, мы уверены. Он профессионал и важный футболист», – считает Сартори.

    • На Миранчука претендует «Торино».
    • В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 играх за «Аталанту».
    • Он не выходил в стартовом составе команды из Бергамо с 18 сентября.

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    Источник: Itasportpress

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