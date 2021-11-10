Директор «Аталанты» Сартори: «По Миранчуку обращались другие клубы Серии А. Его время скоро придет»

Джованни Сартори, спортивный директор «Аталанты», поговорил о будущем полузащитника Алексея Миранчука. К нему есть интерес со стороны других клубов.

«По нему обращались другие клубы Серии А, но переговоров пока нет. «Аталанта» верит в Миранчука, у него есть важные качества. Его время скоро придет, мы уверены. Он профессионал и важный футболист», – считает Сартори.