«Дженоа» хочет арендовать Миранчука у «Аталанты». Он может стать первым трансфером Шевченко

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Дженоа».
По информации Calciomercato, итальянский клуб рассматривает вариант с арендой 26-летнего россиянина в январе. Миранчук может стать первым трансфером нового главного тренера «Дженоа» Андрея Шевченко.
- Сообщалось, что на Миранчука претендует «Торино».
- В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 играх за «Аталанту».
- Он не выходил в стартовом составе команды из Бергамо с 18 сентября.
- «Дженоа» занимает 17-е место в Серии А.
Директор «Аталанты» Сартори: «По Миранчуку обращались другие клубы Серии А. Его время скоро придет»
Источник: Calciomercato.com