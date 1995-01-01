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    «Дженоа» хочет арендовать Миранчука у «Аталанты». Он может стать первым трансфером Шевченко

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Дженоа».

    По информации Calciomercato, итальянский клуб рассматривает вариант с арендой 26-летнего россиянина в январе. Миранчук может стать первым трансфером нового главного тренера «Дженоа» Андрея Шевченко.

    • Сообщалось, что на Миранчука претендует «Торино».
    • В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 играх за «Аталанту».
    • Он не выходил в стартовом составе команды из Бергамо с 18 сентября.
    • «Дженоа» занимает 17-е место в Серии А.

    Директор «Аталанты» Сартори: «По Миранчуку обращались другие клубы Серии А. Его время скоро придет»

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    Источник: Calciomercato.com

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