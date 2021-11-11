«Дженоа» хочет арендовать Миранчука у «Аталанты». Он может стать первым трансфером Шевченко

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Дженоа».

По информации Calciomercato, итальянский клуб рассматривает вариант с арендой 26-летнего россиянина в январе. Миранчук может стать первым трансфером нового главного тренера «Дженоа» Андрея Шевченко.

Сообщалось, что на Миранчука претендует «Торино».

В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 играх за «Аталанту».

Он не выходил в стартовом составе команды из Бергамо с 18 сентября.

«Дженоа» занимает 17-е место в Серии А.

Директор «Аталанты» Сартори: «По Миранчуку обращались другие клубы Серии А. Его время скоро придет»