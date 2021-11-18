Журналист Казаков: Зобнин попросил «Спартак» сократить его зарплату

Журналист, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил о просьбе полузащитника «Спартака» Романа Зобнина уменьшить его оклад.

«Невероятная история. Даже сложно поверить. Рассказали, что Зобнин пришeл к руководству клуба и попросил... уменьшить ему зарплату.

С предлогом, что получает незаслуженно много. Писали, что у него было 3-3,3 миллиона евро в год. Теперь около 2. Контракт ещe на три года», – написал Казаков в своем телеграм-канале.