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  • Журналист Казаков: Зобнин попросил «Спартак» сократить его зарплату

Журналист Казаков: Зобнин попросил «Спартак» сократить его зарплату

18 ноября 2021, 10:19
44

Журналист, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил о просьбе полузащитника «Спартака» Романа Зобнина уменьшить его оклад.

«Невероятная история. Даже сложно поверить. Рассказали, что Зобнин пришeл к руководству клуба и попросил... уменьшить ему зарплату.

С предлогом, что получает незаслуженно много. Писали, что у него было 3-3,3 миллиона евро в год. Теперь около 2. Контракт ещe на три года», – написал Казаков в своем телеграм-канале.

  • 27-летний Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года.
  • В этом сезоне хавбек забил 2 гола в 16 матчах.
  • Сейчас он восстанавливается после мышечной травмы.

Источник: Телеграм-канал Ильи Казакова
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (44)
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vladimir-7
1637220423
Ему руководство предложило понижение в зарплате, он согласился и всё выдали, что Зобнин сам пришел и попросил понижение ЗП. Кто следующий придёт с такой просьбой?
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Fusballer
1637221010
2 ляма евро в год? Придётся подрабатывать((((
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vmonomah17
1637221154
Вчера Кокорин пришел к руководству фиорентины и сказал, что незаслуженно числится в этой команде. Попросил отпустить его, сам выплатит фиалкам свой трансфер и уже ведет переговоры с клубами фнл, которые борются за сохранение в лиге.
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oyabun
1637223812
Вроде не 1 апреля на дворе..
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Блямба
1637224750
К чёрту сантименты. Просто алименты..
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Solist345345
1637224790
Скорее всего это было немного не так. Ну а потом с помощью журналюжек попикантнее обросло комом.
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ivany4
1637225875
Как бы там не было, сам или не сам отказался, но поступил правильно. Считай год травм, игра серенькая, грядет смена тренера. В такой ситуации лучше сделать самому первый ход. Спокойно (добровольно) сесть на лавку (в запас), без особой спешки подлечиться, возможно и за счет клуба, и вероятно откроется второе дыхание. Иначе беспросветные аренды, и бутсы не гвоздь. Правильно Роман, голова нужна не только что бы в нее есть.
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Олег1204
1637226288
История явно приукрашена, скорее всего просил сам спартак, а Зобнин без споров согласился. А сейчас из него Мать Терезу лепить будут.
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Enter2006
1637226920
Звучит бредово. Отдал бы разницу в детские дома или на лечение тяжело больного ребенка - вот тогда уважуха и респект. Тут какое-то позёрство.
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zigbert
1637237251
Агент Зобнина отрицает такое. Хотелось бы знать правду в этой истории.
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