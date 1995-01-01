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    Журналист Казаков: Зобнин попросил «Спартак» сократить его зарплату

    Журналист, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил о просьбе полузащитника «Спартака» Романа Зобнина уменьшить его оклад.

    «Невероятная история. Даже сложно поверить. Рассказали, что Зобнин пришeл к руководству клуба и попросил... уменьшить ему зарплату.

    С предлогом, что получает незаслуженно много. Писали, что у него было 3-3,3 миллиона евро в год. Теперь около 2. Контракт ещe на три года», – написал Казаков в своем телеграм-канале.

    • 27-летний Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года.
    • В этом сезоне хавбек забил 2 гола в 16 матчах.
    • Сейчас он восстанавливается после мышечной травмы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Ильи Казакова

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    Сегодня, 10:19
    Комментарии13
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      Рейтинг: +11335

      Cleaner 7 минут назад

      Чего только Спартаковские ПИАРЩИКИ не НАСОЧИНЯЮТ!!!...))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4540

      AtticusFinch 18 минут назад

      Нужно быть законченным идиотом , чтобы поверить в эту историю...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +123

      dimazavr > AtticusFinch 6 минут назад

      Вам это не свойственно, вот Вы и не верите!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26062

      Боцман59rus 20 минут назад

      _ Казаков типичный звездобол- приспособленец, даже журналистом язык не поворачивается его назвать>))

      1
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      Рейтинг: +598

      Hoahin 23 минуты назад

      3.3 миллиона в год, жесть, в Европе такие деньги платятся только звездным игрокам.

      0
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      Рейтинг: -112

      СуперПАВ9 > Hoahin 17 минут назад

      Ты читал зарплатные ведомасти умник?

      0
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      Рейтинг: -112

      СуперПАВ9 > Hoahin 17 минут назад

      Испания дно

      0
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      Рейтинг: +1336

      vmonomah17 29 минут назад

      Вчера Кокорин пришел к руководству фиорентины и сказал, что незаслуженно числится в этой команде. Попросил отпустить его, сам выплатит фиалкам свой трансфер и уже ведет переговоры с клубами фнл, которые борются за сохранение в лиге.

      4
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      Рейтинг: +9558

      Fusballer 32 минуты назад

      2 ляма евро в год? Придётся подрабатывать((((

      2
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      Рейтинг: +22736

      vladimir-7 42 минуты назад

      Ему руководство предложило понижение в зарплате, он согласился
      и всё выдали, что Зобнин сам пришел и попросил понижение ЗП.
      Кто следующий придёт с такой просьбой?

      2
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      Рейтинг: +3117

      AZ > vladimir-7 26 минут назад

      я думаю это после истории с тем, чтоспортсмены других видов спорта в соц сетях пожаловались на то, что футболисты получают очень много (приводили в пример зобнина), он получает 26 миллионов в месяц , рублей конечно...

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      Рейтинг: +4540

      AtticusFinch > vladimir-7 19 минут назад

      Только идиот придет с такой просьбой)))и только идиот поверит в эту историю)

      0
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      Рейтинг: +401

      Октавиус 48 минут назад

      У футболиста-паспортиста проснулась совесть или что это за аномалия?

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