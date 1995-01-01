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    «Спартак»: «Промес сосредоточен на предстоящих матчах. Его делом занимаются адвокаты»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что прокуратура Нидерландов предъявила обвинения полузащитнику Квинси Промесу в покушении на убийство и нанесении ножевых ранений двоюродному брату.

    «Промес полностью сосредоточен на предстоящих матчах. Этим делом занимаются его адвокаты, которым он абсолютно доверяет.

    Что касается сообщений в СМИ, то «Спартак» будет опираться только на официальные запросы компетентных органов, а таких запросов в адрес клуба не поступало.

    По нашей информации, продолжается обычная процессуальная история, которая на данный момент ничего не меняет», — сказал Зеленов.

    • Промесу грозит до 4 лет тюрьмы.
    • Преступление было совершено летом 2020 года в Нидерландах на частной вечеринке.
    • Пострадавший в результате ранений травмировал колено.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +22779

      vladimir-7 14 минут назад

      Полицейские из Нидерландов вылетели в Россию за уголовником Промежом, а за его укрытие могут прихватить и Федуна.

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      Рейтинг: +14337

      paracetamol 1 час назад

      Пригрели свини уголовничка!

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