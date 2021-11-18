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  • «Спартак»: «Промес сосредоточен на предстоящих матчах. Его делом занимаются адвокаты»

«Спартак»: «Промес сосредоточен на предстоящих матчах. Его делом занимаются адвокаты»

18 ноября 2021, 18:56
6

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что прокуратура Нидерландов предъявила обвинения полузащитнику Квинси Промесу в покушении на убийство и нанесении ножевых ранений двоюродному брату.

«Промес полностью сосредоточен на предстоящих матчах. Этим делом занимаются его адвокаты, которым он абсолютно доверяет.

Что касается сообщений в СМИ, то «Спартак» будет опираться только на официальные запросы компетентных органов, а таких запросов в адрес клуба не поступало.

По нашей информации, продолжается обычная процессуальная история, которая на данный момент ничего не меняет», — сказал Зеленов.

  • Промесу грозит до 4 лет тюрьмы.
  • Преступление было совершено летом 2020 года в Нидерландах на частной вечеринке.
  • Пострадавший в результате ранений травмировал колено.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (6)
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paracetamol
1637251609
Пригрели свини уголовничка!
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vladimir-7
1637257749
Полицейские из Нидерландов вылетели в Россию за уголовником Промежом, а за его укрытие могут прихватить и Федуна.
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Кузьмич на трибуне
1637261485
Не уж то Квинси не может этот вопрос с братом уладить сам?. Ну нажрались, ну подрались, пацаны горячие, за ножи схватились. Не уж то нет шансов решить этот вопрос финансовыми соглашениями?
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oyabun
1637301358
С Дону выдачи нет! )) А также с Москвы..
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апоголлл
1637315626
как может быть сосредоточен если висит статья и могут закрыть,несут чушь,его на поле смысла нет даже выпускать пока вся канитель не пройдет.
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