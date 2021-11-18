«Спартак»: «Промес сосредоточен на предстоящих матчах. Его делом занимаются адвокаты»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что прокуратура Нидерландов предъявила обвинения полузащитнику Квинси Промесу в покушении на убийство и нанесении ножевых ранений двоюродному брату.

«Промес полностью сосредоточен на предстоящих матчах. Этим делом занимаются его адвокаты, которым он абсолютно доверяет.

Что касается сообщений в СМИ, то «Спартак» будет опираться только на официальные запросы компетентных органов, а таких запросов в адрес клуба не поступало.

По нашей информации, продолжается обычная процессуальная история, которая на данный момент ничего не меняет», — сказал Зеленов.