Отбор ЧМ-2022. Боливия разгромила Уругвай, нанеся ему четвертое поражение подряд

Уругвай разгромно уступил Боливии (0:3) в матче южноамериканского отбора ЧМ-2022.

Для уругвайской сборной это поражение стало четвертым подряд. Команда опустилась на седьмое месте в турнирной таблице отбора.

Перу на выезде обыграл Венесуэлу (2:1). Победный гол на счету экс-игрока «Краснодара» Кристиана Куэвы.

Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 14-й тур

Боливия – Уругвай – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Арсэ, 29; 2:0 – Морено, 45; 3:0 – Арсэ, 79.

Удаления: Альгараньяс, 74 – нет.

Венесуэла – Перу – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Лападула, 18; 1:1 – Мачис, 52; 1:2 – Куэва, 65.

Календарь отбора ЧМ-2022

Турнирная таблица отбора ЧМ-2022