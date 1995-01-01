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    Отбор ЧМ-2022. Боливия разгромила Уругвай, нанеся ему четвертое поражение подряд

    Уругвай разгромно уступил Боливии (0:3) в матче южноамериканского отбора ЧМ-2022.

    Для уругвайской сборной это поражение стало четвертым подряд. Команда опустилась на седьмом месте в турнирной таблице отбора.

    Перу на выезде обыграл Венесуэлу (2:1). Победный гол на счету экс-игрока «Краснодара» Кристиана Куэвы.

    Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 14-й тур

    Боливия – Уругвай – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Арсэ, 29; 2:0 – Морено, 45; 3:0 – Арсэ, 79.

    Удаления: Альгараньяс, 74 – нет.

    Венесуэла – Перу – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Лападула, 18; 1:1 – Мачис, 52; 1:2 – Куэва, 65.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирная таблица отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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