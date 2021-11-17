Отбор ЧМ-2022. Боливия разгромила Уругвай, нанеся ему четвертое поражение подряд

Уругвай разгромно уступил Боливии (0:3) в матче южноамериканского отбора ЧМ-2022.
Для уругвайской сборной это поражение стало четвертым подряд. Команда опустилась на седьмое месте в турнирной таблице отбора.
Перу на выезде обыграл Венесуэлу (2:1). Победный гол на счету экс-игрока «Краснодара» Кристиана Куэвы.
Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 14-й тур
Голы: 1:0 – Арсэ, 29; 2:0 – Морено, 45; 3:0 – Арсэ, 79.
Удаления: Альгараньяс, 74 – нет.
Голы: 0:1 – Лападула, 18; 1:1 – Мачис, 52; 1:2 – Куэва, 65.
Источник: Бомбардир.ру