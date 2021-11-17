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Венесуэла - Перу

17.11.2021, Среда, 00:00 мск Трансляция: Матч! Футбол 3 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 14 тур Венесуэла - Перу
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
6 тур
6 сентября, понедельник 04:00 Перу 1:0 Венесуэла
Кубок Америки 2021, группа B
5 тур
28 июня, понедельник 00:00 Венесуэла 0:1 Перу
Кубок Америки 2019, группа A
Групповой этап, 1 тур
15 июня, суббота 22:00 Венесуэла 0:0 Перу
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
13 тур
24 марта, пятница 02:30 Венесуэла 2:2 Перу
5 тур
25 марта, пятница 05:15 Перу 2:2 Венесуэла
Кубок Америки 2015, группа C
Групповой этап, 2 тур
19 июня, пятница 02:30 Перу 1:0 Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные 2015

1 апреля, среда 03:00 Перу 0:1 Венесуэла
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
16 тур
11 сентября, среда 03:55 Венесуэла 3:2 Перу
7 тур
8 сентября, суббота 05:25 Перу 2:1 Венесуэла
Кубок Америки 2011

23 июля, суббота 23:00 Перу 4:1 Венесуэла
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 17 14 3 0 40:5 +35 45
2. Аргентина 17 11 6 0 27:8 +19 39
3. Уругвай 18 8 4 6 22:22 0 28
4. Эквадор 18 7 5 6 27:19 +8 26
5. Перу 18 7 3 8 19:22 -3 24
6. Колумбия 18 5 8 5 20:19 +1 23
7. Чили 18 5 4 9 19:26 -7 19
8. Парагвай 18 3 7 8 12:26 -14 16
9. Боливия 18 4 3 11 23:42 -19 15
10. Венесуэла 18 3 1 14 14:34 -20 10
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