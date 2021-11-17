Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Венесуэла - Перу
Венесуэла - Перу: обзор матча 17 ноября 2021
Венесуэла
17.11.2021, среда, 00:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 14 тур
1 : 2
Завершен
Перу
52'
Д. Мачис
18'
Д. Лападула
65'
К. Куэва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венесуэла - Перу
90'
+5
Желтая карточка
М. Трауко
89'
Замена
К. Самбрано
️️️️
П. Акино
87'
Замена
Д. Фарфан
️️️️
Д. Лападула
Замена
Э. Рамирес
️️️️
Ф. Аристегита
78'
Замена
Б. Уртадо
️️️️
Э. Белло
78'
77'
Замена
М. Лопес
️️️️
А. Каррильо
76'
Замена
П. Акино
️️️️
Й. Йотун
Замена
Э. Белло
️️️️
Л. Гонсалес
70'
Замена
Ж. Уртадо
️️️️
Д. Саварино
70'
Пенальти не реализован!
Д. Мачис
68'
65'
ГОЛ! 1:2!
К. Куэва
Желтая карточка
Р. Эрнандес
64'
61'
Желтая карточка
Й. Йотун
Замена
К. Кассерес
️️️️
Х. Морено
60'
59'
Замена
К. Гонсалес
️️️️
С. Пенья
ГОЛ! 1:1!
Д. Мачис
Пас отдал
Р. Эрнандес
52'
42'
Желтая карточка
Л. Адвинкула
Желтая карточка
О. Гонсалес
30'
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лападула
Пас отдал
А. Каррильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венесуэла
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
20
Рональд Эрнандес
ЦЗ
2
Науэль Феррарези
ЦЗ
3
Йордан Осорио
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
0
Оскар Гонсалес
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
5
Хуниор Морено
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
0
Луис Гонсалес
ЦФ
9
Фернандо Аристегита
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
10
Кристиан Куэва
ЦП
10
Серхио Пенья
АП
18
Андре Каррильо
ПВ
9
Джанлука Лападула
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Венесуэла
22
Хоэль Гратероль
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
0
Даниэль Каррильо
ЛЗ
28
Адриан Мартинес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
17
Брайан Уртадо
ЛВ
8
Кристиан Кассерес
ЦП
11
Эдсон Кастильо
ЦП
15
Эдуард Белло
ПВ
9
Жан Уртадо
ЦФ
19
Эрик Рамирес
ЦФ
Перу
21
Хосе Карвальо
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Карлос Самбрано
ЦЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
23
Педро Акино
ЦП
10
Кристофер Гонсалес
ЦП
24
Расьель Гарсия
АП
10
Джефферсон Фарфан
ЦФ
20
Алекс Валера
ЦФ
3-4-1-2
1
Фариньес
20
Эрнандес
2
Феррарези
3
Осорио
0
Гонсалес
5
Морено
8
Ринкон
11
Саварино
11
Мачис
9
Аристегита
0
Гонсалес
4-1-1-2-2
1
Галлезе
15
Рамос
2
Абрам
19
Йотун
6
Трауко
13
Тапиа
10
Куэва
18
Каррильо
10
Пенья
17
Адвинкула
9
Лападула
5
Морено
8
Кассерес
8
Кассерес
5
Морено
Белло
17
Уртадо
17
Уртадо
Белло
0
Гонсалес
15
Белло
15
Белло
0
Гонсалес
11
Саварино
9
Уртадо
9
Уртадо
11
Саварино
9
Аристегита
19
Рамирес
19
Рамирес
9
Аристегита
18
Каррильо
4
Лопес
4
Лопес
18
Каррильо
Акино
5
Самбрано
5
Самбрано
Акино
19
Йотун
23
Акино
23
Акино
19
Йотун
10
Пенья
10
Гонсалес
10
Гонсалес
10
Пенья
9
Лападула
10
Фарфан
10
Фарфан
9
Лападула
Остались в запасе
Венесуэла
Перу
22
Хоэль Гратероль
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
0
Даниэль Каррильо
ЛЗ
28
Адриан Мартинес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
11
Эдсон Кастильо
ЦП
Главный тренер
Жозе Пезейру
21
Хосе Карвальо
ВР
5
Мигель Араухо
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
24
Расьель Гарсия
АП
20
Алекс Валера
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Остались в запасе
22
Хоэль Гратероль
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
0
Даниэль Каррильо
ЛЗ
28
Адриан Мартинес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
11
Эдсон Кастильо
ЦП
Остались в запасе
21
Хосе Карвальо
ВР
5
Мигель Араухо
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
24
Расьель Гарсия
АП
20
Алекс Валера
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Главный тренер
Рикардо Гарека
Статистика матча Венесуэла - Перу
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Информация о матче
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Венесуэла
Перу
«Галатасарай» отчитался о повреждении Батракова
20 ноября
2
ФИФА пошла на уступки сборной России
20 ноября
46
Бубнов заявил об оскорблении Карпиным игрока сборной России
19 ноября
20
Глушаков назвал футболиста, определяющего игру сборной России
18 ноября
Мостовой – о победе России над Венесуэлой: «Царь по-царски спрогнозировал точный счет»
18 ноября
3
«Галатасарай» отчитался о повреждении Батракова
20 ноября
2
ФИФА пошла на уступки сборной России
20 ноября
46
Бубнов заявил об оскорблении Карпиным игрока сборной России
19 ноября
20
Глушаков назвал футболиста, определяющего игру сборной России
18 ноября
Мостовой – о победе России над Венесуэлой: «Царь по-царски спрогнозировал точный счет»
18 ноября
3
Товарищеские матчи (сборные): шансы Перу и Боливии на победу в товарищеском матче
13 ноября
Россия U15 уступила по пенальти Перу, выигрывая 3:0 по ходу матча
30 октября
3
Колумбия – Перу: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
Канада – Перу: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Канада – Перу: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+