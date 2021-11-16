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Боливия - Уругвай

16.11.2021, Вторник, 23:00 мск Трансляция: Матч! Арена Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 14 тур Боливия - Уругвай
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
6 тур
6 сентября, понедельник 01:00 Уругвай 4:2 Боливия
Кубок Америки 2021, группа A
4 тур
25 июня, пятница 00:00 Боливия 0:2 Уругвай
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
18 тур
11 октября, среда 02:30 Уругвай 4:2 Боливия
1 тур
8 октября, четверг 23:00 Боливия 0:2 Уругвай
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
10 тур
16 октября, вторник 23:59 Боливия 4:1 Уругвай
1 тур
8 октября, суббота 01:00 Уругвай 4:2 Боливия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 17 14 3 0 40:5 +35 45
2. Аргентина 17 11 6 0 27:8 +19 39
3. Уругвай 18 8 4 6 22:22 0 28
4. Эквадор 18 7 5 6 27:19 +8 26
5. Перу 18 7 3 8 19:22 -3 24
6. Колумбия 18 5 8 5 20:19 +1 23
7. Чили 18 5 4 9 19:26 -7 19
8. Парагвай 18 3 7 8 12:26 -14 16
9. Боливия 18 4 3 11 23:42 -19 15
10. Венесуэла 18 3 1 14 14:34 -20 10
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