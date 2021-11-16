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  • Карпин: «Нет мыслей о возвращении в «Спартак». Личный комфорт важнее попадания в историю»

Карпин: «Нет мыслей о возвращении в «Спартак». Личный комфорт важнее попадания в историю»

16 ноября 2021, 23:46
15

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не собирается возвращаться в «Спартак».

— Хотелось вернуться в «Спартак» без Федуна? Есть ощущение, что там ваша миссия не закончена.

— Нет мыслей о возвращении в «Спартак». Живу сегодняшним днем.

— Кажется, «Ростов» стал вам роднее, чем «Спартак».

— «Ростов» роднее из-за людей в клубе. Там все сложилось так, что было очень комфортно работать. Сейчас для меня личный комфорт важнее.

— Важнее попадания в историю?

— Да.

  • Карпин работал в «Спартаке» с 2009 по 2014 год.
  • Как тренер он дважды брал с москвичами серебро РПЛ.
  • Сборная России в марте сыграет в стыках ЧМ-2022.

Карпин не исключил уход из сборной России до стыковых матчей

Карпин: «Сборной надо добавить яйца. У кого-то их два, у кого-то одно, а у кого-то вообще нет»

Карпин: «В Европе футбол – это игра, а у нас – бои. В России не уважают игроков и тренеров – такое общество»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Карпин Валерий
Комментарии (15)
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Solist345345
1637123201
Наверное лукавит Валера, иначе в сборную не пошёл бы. Так как тренер нашей сборной это расстрельная должность.
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vladimir-7
1637130136
Никто Карпина в спартак не пригласит и он прекрасно знает об этом, поэтому, опережая возможные разговоры на эту тему, он сразу открещивается от клуба, при этих словах, выглядит неблагодарной свиньёй. Публично облить дерьмом клуб в котором проработал 15 лет, вот это и характеризует его, как никчемного человека.
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Боцман59rus
1637132784
_ у Валеры в Спартаке был приличный состав, но даже при таком раскладе он не управлял командой, они сами по себе играли- как придется и запомнился Карпин только сливом Эмери, надувательством Федуна на трансферах, да стычкой с Денисовым Как тренер, полный ноль, был, есть и будет, в сборной он только из -за запредельной антипатии народа к Черчесову, но чабан и вправду заслужил
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Чехов на Садовой
1637142076
Вэлком в Ростов, конечно , но только не тренером. Мужык ты, конечно, хороший, правильный, без вопросов. Давай спортивным директором , договаривайся с Арташесом !?
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NewLife
1637142565
Вернись хотя бы только для того, чтобы сделать вторую попытку разорить Федуна)
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ivany4
1637150376
Вот Валера и развеял очередной слух. А как хотелось, что бы это стало явью. Удачи Валере на тренерском поприще!
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zigbert
1637150984
Ничего удивительного в этом нет. Для Карпина Спартак никогда не был особенной командой.
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Дедуктор
1637152832
Последние 2 игры Ростов был настолько хорош, что я бы им категорически не рекомендовал возвращать Карпина. Дайте Тедееву поработать. Он очень интересную игру ставит. Эдакая смесь британского и германского футбола. Лично мне нравится.
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rash1959
1637160212
И какой команде усрался тренер для которого "комфорт важнее".
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