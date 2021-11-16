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    Карпин: «Нет мыслей о возвращении в «Спартак». Личный комфорт важнее попадания в историю»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин не собирается возвращаться в «Спартак».

    — Хотелось вернуться в «Спартак» без Федуна? Есть ощущение, что там ваша миссия не закончена.

    — Нет мыслей о возвращении в «Спартак». Живу сегодняшним днем.

    — Кажется, «Ростов» стал вам роднее, чем «Спартак».

    — «Ростов» роднее из-за людей в клубе. Там все сложилось так, что было очень комфортно работать. Сейчас для меня личный комфорт важнее.

    — Важнее попадания в историю?

    — Да.

    • Карпин работал в «Спартаке» с 2009 по 2014 год.
    • Как тренер он дважды брал с москвичами серебро РПЛ.
    • Сборная России в марте сыграет в стыках ЧМ-2022.

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    Источник: Sport24

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    16.11.2021 23:46
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