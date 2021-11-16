Карпин: «Нет мыслей о возвращении в «Спартак». Личный комфорт важнее попадания в историю»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не собирается возвращаться в «Спартак».

— Хотелось вернуться в «Спартак» без Федуна? Есть ощущение, что там ваша миссия не закончена.

— Нет мыслей о возвращении в «Спартак». Живу сегодняшним днем.

— Кажется, «Ростов» стал вам роднее, чем «Спартак».

— «Ростов» роднее из-за людей в клубе. Там все сложилось так, что было очень комфортно работать. Сейчас для меня личный комфорт важнее.

— Важнее попадания в историю?

— Да.

Карпин работал в «Спартаке» с 2009 по 2014 год.

Как тренер он дважды брал с москвичами серебро РПЛ.

Сборная России в марте сыграет в стыках ЧМ-2022.

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