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    Карпин: «В Европе футбол – это игра, а у нас – бои. В России не уважают игроков и тренеров – такое общество»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире «Коммент.Шоу» высказался об отношении российских болельщиков к национальной команде.

    – Если бы Хорватия не попала вчера на чемпионат мира напрямую, они бы подумали день и поняли: ну, окей, живем дальше. В России это катастрофа национального масштаба. У вас есть ощущение, что в сборной футбол – это уже не игра? Это что-то другое.

    – Да нет. В России это не игра, это бои. У нас футбол – это бои. И эта проблема психологии, о которой мы говорим, она с детства идет. Это мне рассказывали при встрече футболисты.

    Тот же Слава Караваев говорил: «Георгиевич, слава богу, я побыл в Чехии, потом в Голландии». Для них это игра. Ну проиграли и проиграли – это игра. Через полчаса они вышли и пошли – все, не парятся, готовятся к следующей игре.

    А у нас, он говорит, с детства надо выигрывать, нас тренеры матерят, чуть ли не бьют. Очки, победы – за это готовы убить друг друга.

    – Но это было всегда.

    – Вот именно.

    – Если бы российский игрок сказал, что мы дернем Кипр, накидаем им 3-5 голов, а потом выиграли бы 1:0, у нас бы игрока просто сожрали после этого. Поэтому игроки где-то побаиваются, не общаются с прессой.

    – Если вы говорите про «там», то там не то, что на руках носят, но там их уважают, у нас здесь не уважают ни футболистов, ни тренеров. Для нас это нормально, в России это нормально.

    – А как добиться этого уважения, результатом? Три года назад результат был.

    – Общество, я считаю, что это общество. Вот такое оно у нас – хорошее, плохое – ну, вот такое.

    – Эту Хорватию продолжают любить болельщики.

    – И будут. Допустим, они бы вчера у нас не выиграли, они бы продолжали их холить и лелеять.

    – А это общество как изменить? У нас сегодня ты Месси, а завтра – буратино.

    – Я думаю, что никак. Так и будет.

    – И это ни вы не измените, ни новое руководство?

    – Я думаю, что нет. Это проблема общества. Почему общество не радуется тому, что ты купил машину новую?

    – Завидуют.

    – Вот. Ну как это изменить? А там радуются. Понятно, что и там есть всякие, в семье не без урода. Но у нас: где-то наворовал, значит. Ну, общество такое, ну вот так.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии18
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      Рейтинг: +110

      Schicko 18 минут назад

      1. Тутберидзе уважают.
      2. Если ты купил новую ферро за 40 лямов - ну ясен день наворовал!)

      0
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      Рейтинг: +2975

      Иван Петров 1986 21 минуту назад

      Если бы вы получали тысяч по сто рублей в месяц, мы бы вас может быть и уважали бы.

      1
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      Рейтинг: +9525

      Fusballer 22 минуты назад

      Ага, общество не то досталось! Уважение нужно заслужить. А то, как у нас "тренирует" большинство "тренеров", и как ходят пешком по полю игроки - это позор. К тому же за огромные, неприличные деньги! При этом никакого уважения к болельщикам - это же их проблемы, да? Что-то Валера рас_изделся.

      1
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      Рейтинг: +17459

      derrik2000 37 минут назад

      А игроки и тренеры, получая огромнейшие зарплаты, не уважают болельщиков и фантиков.
      ЭТО даже причина.
      Неуважение к игрокам и тренерам со стороны болельщиков ФУТБОЛА и фантиков - следствие.
      Но Валера "скромный": о неуважении к поклонникам ФУТБОЛА, а не "дыр-дыра", он вообще не упомянул.
      Ранимый... )))))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +11217

      Cleaner 39 минут назад

      Карпин: «В Европе футбол – это игра, а у нас – бои. В России не уважают игроков и тренеров – такое общество».

      ЗА ЧТО Вас, Валерий Георгиевич, уважать? За то, что на болельщиков как на быдло смотрите с миллионами евро в кармане. НЕ НАИГРАЛИ вы ни на эти миллионы, ни на уважение болельщиков. В Хорватии на поле я увидел стадо овец без пастуха.
      В ОТСТАВКУ тренера, который такое говорит после позорной игры. Ни стыда ни совести у человека...(((

      4
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      Рейтинг: +2138

      acor94 39 минут назад

      Слишком много нукает, сложно воспринимать и речь текст.

      2
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      Рейтинг: +1322

      vmonomah17 40 минут назад

      Я помню, как бился ростов с мю. Игроки ростова для мю были как дворовая команда, но они бились до конца. Несмотря на поражение для меня эти ребята тогда победили.
      Когда наши футболисты так начнут играть, то и общество их начнет уважать, несмотря на поражения.
      А пока наши игроки будут отмечать в монако вылет сборной на евро, бить чиновников стульями, др..ть на камеру и давить людей на машинах ничего не изменится.
      А с учетом того, что почти все клубы существуют за счет бюджета, то по сути народ и платит игрокам зарплату.

      0
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      Рейтинг: +14974

      Garrincha58 40 минут назад

      Карпин сам никого не уважает и любит себя в себе любимого, а сам полный ноль как тренер и как человек думаю полное г

      4
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      Рейтинг: +14369

      Persona_non_Grata 43 минуты назад

      Ну Валер , ты знал куда идешь - тренер сборной это гарантированно получать п и з д ю л е й ))) , днем раньше , днем позже , но обязательно , ведь такую команду не вывести на достойное место без чуда . " Назвался груздем - лезь в короб " ))) Получай ...

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      Рейтинг: +4272

      Semenycch 45 минут назад

      Все верно, игроки без шаров, Русский народ неуважительный, не уважает игроков и тренеров, а это говно одно белое и пушистое!
      Кстати, я точно знаю, что в Италии и Германии критикуют футболистов и тренеров на порядки сильнее, чем в России! Так что и в этом говно Карпин лжец!

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