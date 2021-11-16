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  • Карпин: «В Европе футбол – это игра, а у нас – бои. В России не уважают игроков и тренеров – такое общество»

Карпин: «В Европе футбол – это игра, а у нас – бои. В России не уважают игроков и тренеров – такое общество»

16 ноября 2021, 11:51
70

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире «Коммент.Шоу» высказался об отношении российских болельщиков к национальной команде.

– Если бы Хорватия не попала вчера на чемпионат мира напрямую, они бы подумали день и поняли: ну, окей, живем дальше. В России это катастрофа национального масштаба. У вас есть ощущение, что в сборной футбол – это уже не игра? Это что-то другое.

– Да нет. В России это не игра, это бои. У нас футбол – это бои. И эта проблема психологии, о которой мы говорим, она с детства идет. Это мне рассказывали при встрече футболисты.

Тот же Слава Караваев говорил: «Георгиевич, слава богу, я побыл в Чехии, потом в Голландии». Для них это игра. Ну проиграли и проиграли – это игра. Через полчаса они вышли и пошли – все, не парятся, готовятся к следующей игре.

А у нас, он говорит, с детства надо выигрывать, нас тренеры матерят, чуть ли не бьют. Очки, победы – за это готовы убить друг друга.

– Но это было всегда.

– Вот именно.

– Если бы российский игрок сказал, что мы дернем Кипр, накидаем им 3-5 голов, а потом выиграли бы 1:0, у нас бы игрока просто сожрали после этого. Поэтому игроки где-то побаиваются, не общаются с прессой.

– Если вы говорите про «там», то там не то, что на руках носят, но там их уважают, у нас здесь не уважают ни футболистов, ни тренеров. Для нас это нормально, в России это нормально.

– А как добиться этого уважения, результатом? Три года назад результат был.

– Общество, я считаю, что это общество. Вот такое оно у нас – хорошее, плохое – ну, вот такое.

– Эту Хорватию продолжают любить болельщики.

– И будут. Допустим, они бы вчера у нас не выиграли, они бы продолжали их холить и лелеять.

– А это общество как изменить? У нас сегодня ты Месси, а завтра – буратино.

– Я думаю, что никак. Так и будет.

– И это ни вы не измените, ни новое руководство?

– Я думаю, что нет. Это проблема общества. Почему общество не радуется тому, что ты купил машину новую?

– Завидуют.

– Вот. Ну как это изменить? А там радуются. Понятно, что и там есть всякие, в семье не без урода. Но у нас: где-то наворовал, значит. Ну, общество такое, ну вот так.

  • Поражение от Хорватии (0:1) – первое для Карпина на посту тренера сборной.
  • Россия сыграет в стыках в марте.
  • Они состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.

Карпин не исключил уход из сборной России до стыковых матчей

Карпин: «Сборной надо добавить яйца. У кого-то их два, у кого-то одно, а у кого-то вообще нет»

Источник: Sports.ru
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Карпин Валерий
Комментарии (70)
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Красногорск_Фан
1637053022
Лицемер и бездарь (как тренер). Кто заслужил того уважают. Нога Акинфеева в Москве известное граффити в центре, да и интернет мемы. А фраза и гол Евсеева вообще легенда. И за одну ее ему на 50 лет вперед мелкие косяки прощают.
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Garrincha58
1637053547
Карпин сам никого не уважает и любит себя в себе любимого, а сам полный ноль как тренер и как человек думаю полное г
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Fusballer
1637054662
Ага, общество не то досталось! Уважение нужно заслужить. А то, как у нас "тренирует" большинство "тренеров", и как ходят пешком по полю игроки - это позор. К тому же за огромные, неприличные деньги! При этом никакого уважения к болельщикам - это же их проблемы, да? Что-то Валера рас_изделся.
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oyabun
1637057147
Остапа понесло.. Тот случай когда забыл вовремя нажать на тормоза. Карпина как тренера понимаю - надо же защищать "своих". А как человек, он конечно ляпнул такую глупость несусветную. Уважать можно Роналду, который мог бы давно почивать на лаврах со своими миллионами честно заработанных, но всё еще пашет так, как будто только начал карьеру. А наши футболёры.. что тут говорить? И так все всё знают, понимают и видят.
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Дедуктор
1637057262
Карпину, как ни странно, создали культ личности. Чел в роли тренера не выигрывал ничего. Полный ноль. Напыщенный, самовлюбленный, хамовитый болван. Но - в авторите. У гламурной публики. Есть время до весны. Пусть РФС раскошелится. Пригласите к рулю сборной Лёва. Или, хотя бы, пока беститульного, но с идеями тактическими, вундеркинда Тедеску. Что касается Карпа, то тут еще одна проблема, возможно, "нарывать" стала. Когда напыщенный болван беспрерывно пытается "шутить, типо" насчет "кривоногих", то у игроков это не может не начать вызывать раздражение. Лично у меня такие типчики, как Карп, вызывают смесь ощущения раздражения и брезгливости. В бытность игроком, я бы такому унтер-тренеру "зарядил в бубен".
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portero
1637063724
Что за хрень то, набухался что ли, любой срач повышает рейтинг... Может у нас руководство уважет население или как попиха читала последний раз популяцию, мы для госпот у власти популяция, электорат или .... ситуевина с нагнетанием вранья и ненавистью зашкаливает.... Всегда бкдут недовольные и завистники. футболистам грех жаловаться, ваше нытье тоже достало... продул не ной заработал порцайку говнеца, тем паче сам Карпин не святой, тот еще хам и быдло...
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semm
1637064444
ну а что вы ждали от Валеры? Сам быдляк, любое интервью, для него это бой, как бы мне не унизиться, поэтому и хамит, грубо разговаривает как восьмиклассник покуривший только что в школьном туалете.
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zlobny_zenitos
1637068289
Ерунда полнейшая... 1) в Европе футболисты относятся по другому к своей работе, а не на отъе... 2) общество у нас нормальное, я жил в Европе 2 года и лично наблюдал как итальянская пресса уничтожать может и тренеров и футболистов за косяки. А что уж говорить про английские таблоиды... Это просто жесть... Истерики наших журналистов это еще ранняя стадия развития этой культуры. 3) прям там общаются, а у нас бедные тренеры и футболистики сидят дома по углам и ни с кем не общаются...боятся...чушь полнейшая...инстаграмы...тусовки...ну да... 4) прям бои...где? вы бы вышли на поле и дали бой, пусть бы продули, но бились и было бы отношение нормальное, а то разнылся. И что плохого в бое? Вон Винер яйца крутит всем, даже тем у кого их нет и что - и есть результат, или синхронистки... Бой Валерий Г. это хорошо, русский человек с боем войну у фашизма выиграл... 5) У нас всё ведут к этим европейским лекалам...либерасты... нежно давайте, на ушко пошепчем футболисту, поиграй сладкий...Это надо?! Ну так и подставляйте голландцам свои попы и кайфуйте на гей парадах...Нам то эта содомия зачем. 6) Лобановский мандюлей всем давал и сборная СССР играла в финалах...Тарасов с Тихоновым хоккей держали в ежовых руковицах и драла всех красная машина...а сейчас по европейски ... нежно и что? На кубке Карьяла просрали 2 из 3 матчей... 7) Боятся футболисты общаться...ничего они не боятся, Ионов и бухой по Питеру гонял...замяли дело...прям боятся...бред! 8) В Европе нет зависти..миф...чушь! В Германии купи себе машину новую крутую...сосед посмотрит и скажет..."он же работает на заводе и получает 3000 евро, он может позволить себе фольксваген гольф, а что это он себе Гелендваген купил..." и да, он не будет завидовать, он просто сдаст тебя в налоговую....и это норма. Извините все меня. Потому что полнейшая чушь...из разряда "вот там так хорошо, а тут так плохо..." Ерунда, кто жил там, именно жил, а не приезжал в отпуск на 2 недели, тот подтвердит мои слова, что ничем там не лучше, а в быту, в законах и др. тупизма не меньше чем у нас, а местами и побольше...На себе проверял. Валерий Г. просто наверное хочет в Испанию...холодно тут, и с футболом не очень... И в заключении скажу словами из песни группы Ленинград "хорошо там где мы есть, а где нас нет там плохо!"... Играйте в футбол, бейтесь за страну, что бы стыдно не было! А если налажали не нойте, а исправляйте.
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ААМ
1637068892
Карпин врёт и не краснеет. То-то в Европе болелы дерутся и оскорбляют игроков и тренеров. Разница в менталитете игроков. В Росссии - шанс на халяву ,особо не напрягаясь, за 10-12 лет заработать на сытую жизнь до гроба, в Европе - как к высокооплачиваемому публичному труду. Отсюда разница в скорости выносливости и мощи
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Ивантеевец
1637078538
У нас не тренеров и игроков ненавидят. У нас ненавидят зажравшихся, ленивых, самовлюбленных, оъуевших в край пи..сов, которые из себя корчат футболистов и тренеров, получают больше чем в крепких европейских лигах, а по факту ничего из себя не представляют. "Там", как выражается Карпин, вкалывать надо от рассвета до заката, чтобы тебя просто заметили и пригласили в более-менее приличный клуб, а для того чтобы стать топом, надо вкалывать по 25 часов в сутки без перерыва и отдыха. Поэтому Валера, ты "здесь", а не "там". Тебе бы "там" не то что Сельту, тебе с таким подходом вообще бы тренировать не дали. Ты сам там играл и все видел, зачем сейчас врать и не краснеть??? Царь хороший, бояре плохие и народ у нас какой-то не такой - это все уже проходили и не раз.
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