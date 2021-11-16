Карпин: «В Европе футбол – это игра, а у нас – бои. В России не уважают игроков и тренеров – такое общество»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире «Коммент.Шоу» высказался об отношении российских болельщиков к национальной команде.

– Если бы Хорватия не попала вчера на чемпионат мира напрямую, они бы подумали день и поняли: ну, окей, живем дальше. В России это катастрофа национального масштаба. У вас есть ощущение, что в сборной футбол – это уже не игра? Это что-то другое.

– Да нет. В России это не игра, это бои. У нас футбол – это бои. И эта проблема психологии, о которой мы говорим, она с детства идет. Это мне рассказывали при встрече футболисты.

Тот же Слава Караваев говорил: «Георгиевич, слава богу, я побыл в Чехии, потом в Голландии». Для них это игра. Ну проиграли и проиграли – это игра. Через полчаса они вышли и пошли – все, не парятся, готовятся к следующей игре.

А у нас, он говорит, с детства надо выигрывать, нас тренеры матерят, чуть ли не бьют. Очки, победы – за это готовы убить друг друга.

– Но это было всегда.

– Вот именно.

– Если бы российский игрок сказал, что мы дернем Кипр, накидаем им 3-5 голов, а потом выиграли бы 1:0, у нас бы игрока просто сожрали после этого. Поэтому игроки где-то побаиваются, не общаются с прессой.

– Если вы говорите про «там», то там не то, что на руках носят, но там их уважают, у нас здесь не уважают ни футболистов, ни тренеров. Для нас это нормально, в России это нормально.

– А как добиться этого уважения, результатом? Три года назад результат был.

– Общество, я считаю, что это общество. Вот такое оно у нас – хорошее, плохое – ну, вот такое.

– Эту Хорватию продолжают любить болельщики.

– И будут. Допустим, они бы вчера у нас не выиграли, они бы продолжали их холить и лелеять.

– А это общество как изменить? У нас сегодня ты Месси, а завтра – буратино.

– Я думаю, что никак. Так и будет.

– И это ни вы не измените, ни новое руководство?

– Я думаю, что нет. Это проблема общества. Почему общество не радуется тому, что ты купил машину новую?

– Завидуют.

– Вот. Ну как это изменить? А там радуются. Понятно, что и там есть всякие, в семье не без урода. Но у нас: где-то наворовал, значит. Ну, общество такое, ну вот так.

Поражение от Хорватии (0:1) – первое для Карпина на посту тренера сборной.

Россия сыграет в стыках в марте.

Они состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.

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