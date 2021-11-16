Отбор Евро-2022 для игроков U19. Россия разгромила Фареры благодаря дублю Пиняева

В третьем туре отбора Евро-2022 юношеская сборная России (U19) одержала крупную победу над сверстниками с Фарерские островов.

Дубль оформил 17-летний нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев.

Россияне выиграли все три матча квалификации и досрочно обеспечили себе выход в элитный раунд, который пройдет весной.

Отбор Евро-2022 для игроков U19. Группа 2. 3-й тур

Россия – Фарерские острова – 5:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Багринцев, 5; 2:0 – Пиняев, 71; 3:0 – Пиняев, 79; 4:0 – Гладышев, 84; 5:0 – Савицкий, 90.