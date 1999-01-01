Отбор Евро-2022 для игроков U19. Россия разгромила Фареры благодаря дублю Пиняева

Какой дурак заголовок писал? Счет 5-0, а не 2-0, причем тут "благодаря"?
В третьем туре отбора Евро-2022 юношеская сборная России (U19) одержала крупную победу над сверстниками с Фарерские островов.
Дубль оформил 17-летний нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев.
Россияне выиграли все три матча квалификации и досрочно обеспечили себе выход в элитный раунд, который пройдет весной.
Отбор Евро-2022 для игроков U19. Группа 2. 3-й тур
Россия – Фарерские острова – 5:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Багринцев, 5; 2:0 – Пиняев, 71; 3:0 – Пиняев, 79; 4:0 – Гладышев, 84; 5:0 – Савицкий, 90.