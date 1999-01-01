Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой

    Отбор Евро-2022 для игроков U19. Россия разгромила Фареры благодаря дублю Пиняева

    В третьем туре отбора Евро-2022 юношеская сборная России (U19) одержала крупную победу над сверстниками с Фарерские островов.

    Дубль оформил 17-летний нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев.

    Россияне выиграли все три матча квалификации и досрочно обеспечили себе выход в элитный раунд, который пройдет весной.

    Отбор Евро-2022 для игроков U19. Группа 2. 3-й тур

    Россия – Фарерские острова – 5:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Багринцев, 5; 2:0 – Пиняев, 71; 3:0 – Пиняев, 79; 4:0 – Гладышев, 84; 5:0 – Савицкий, 90.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:32
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +594

      Hoahin 12 минут назад

      Какой дурак заголовок писал? Счет 5-0, а не 2-0, причем тут "благодаря"?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91207
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68155
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru