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Шунин: «Не представляю себя вне «Динамо»

16 ноября 2021, 16:58
2

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал продление контракта с клубом до 2024 года.

«После одного из домашних матчей ко мне подошел Павел Константинович (Пивоваров) (генеральный директор клуба – примечание «Бомбардира») и сказал, что «Динамо» хочет продлить со мной контракт. Переговоры начались в октябре, а сегодня мы уже подписали соглашение.

Никаких проблем не было. У нас был разговор и с Сандро Шварцем. Он сказал, что в курсе и хочет, чтобы я продлил контракт с «Динамо».

Я чувствую себя отлично, у меня много сил и желания помогать команде. У нас очень хороший состав, много молодых ребят, агрессивный атакующий стиль. Мы идем в тройке и с каждым матчем будем вместе становиться опытнее и сильнее.

Я не представляю себя вне клуба. «Динамо» дало мне все. Конечно, я рад, что мы и дальше будем двигаться вместе. Моя цель и мечта – взять чемпионство с любимым клубом», – сказал 34-летний футболист.

  • Шунин – воспитанник и капитан «Динамо».
  • Он всю карьеру провел в столичной команде.
  • Голкипер пропустил 326 голов в 305 матчах.

Источник: Официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Шунин Антон
Комментарии (2)
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Ziklop
1637074161
Выше никто не положит зарплату.
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FanatSerj
1637075468
Болельщики Динамо тоже не против увидеть чемпионство своего клуба при Шунине, а не ещё пару футбольных поколений жать )))
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