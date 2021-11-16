Шунин: «Не представляю себя вне «Динамо»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал продление контракта с клубом до 2024 года.

«После одного из домашних матчей ко мне подошел Павел Константинович (Пивоваров) (генеральный директор клуба – примечание «Бомбардира») и сказал, что «Динамо» хочет продлить со мной контракт. Переговоры начались в октябре, а сегодня мы уже подписали соглашение.

Никаких проблем не было. У нас был разговор и с Сандро Шварцем. Он сказал, что в курсе и хочет, чтобы я продлил контракт с «Динамо».

Я чувствую себя отлично, у меня много сил и желания помогать команде. У нас очень хороший состав, много молодых ребят, агрессивный атакующий стиль. Мы идем в тройке и с каждым матчем будем вместе становиться опытнее и сильнее.

Я не представляю себя вне клуба. «Динамо» дало мне все. Конечно, я рад, что мы и дальше будем двигаться вместе. Моя цель и мечта – взять чемпионство с любимым клубом», – сказал 34-летний футболист.