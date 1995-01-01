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    Шунин: «Не представляю себя вне «Динамо»

    Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал продление контракта с клубом до 2024 года.

    «После одного из домашних матчей ко мне подошел Павел Константинович (Пивоваров) (генеральный директор клуба – примечание «Бомбардира») и сказал, что «Динамо» хочет продлить со мной контракт. Переговоры начались в октябре, а сегодня мы уже подписали соглашение.

    Никаких проблем не было. У нас был разговор и с Сандро Шварцем. Он сказал, что в курсе и хочет, чтобы я продлил контракт с «Динамо».

    Я чувствую себя отлично, у меня много сил и желания помогать команде. У нас очень хороший состав, много молодых ребят, агрессивный атакующий стиль. Мы идем в тройке и с каждым матчем будем вместе становиться опытнее и сильнее.

    Я не представляю себя вне клуба. «Динамо» дало мне все. Конечно, я рад, что мы и дальше будем двигаться вместе. Моя цель и мечта – взять чемпионство с любимым клубом», – сказал 34-летний футболист.

    • Шунин – воспитанник и капитан «Динамо».
    • Он всю карьеру провел в столичной команде.
    • Голкипер пропустил 326 голов в 305 матчах.

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    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7549

      FanatSerj 37 минут назад

      Болельщики Динамо тоже не против увидеть чемпионство своего клуба при Шунине, а не ещё пару футбольных поколений жать )))

      0
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      Рейтинг: +1885

      Ziklop 58 минут назад

      Выше никто не положит зарплату.

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