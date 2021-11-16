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  • Спортивный директор РФС – о будущем Карпина в сборной: «Поддерживайте его. Все, что я могу сказать»

Спортивный директор РФС – о будущем Карпина в сборной: «Поддерживайте его. Все, что я могу сказать»

16 ноября 2021, 15:00
7

Спортивный директор РФС Андрей Лексаков прокомментировал заявление главного тренера сборной России Валерия Карпина о возможном уходе с поста до мартовских стыковых матчей.

«Карпин находится в раздумьях? Мое мнение – поддерживайте его. Все, что я могу сказать.

Карпин может уйти до стыковых матчей? Без комментариев», – сказал Лексаков.

  • Карпин возглавил сборную 23 июля.
  • Под его руководством россияне одержали 5 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение.
  • Команда финишировала на 2-м месте в группе отбора ЧМ-2022 и теперь сыграет в стыковых матчах.
  • Жеребьевка стыков состоится 26 ноября.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (7)
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vladimir-7
1637066407
Карпин до стыковых матчей хочет уйти из сборной, мы поддерживаем это решение. Правильное решение! Чем раньше он уйдет, тем больше времени новому тренеру на создание команды.
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Fusballer
1637070165
Возвращайте Черчесова и Дзюбу!
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kliker
1637070999
При Слуцком футболисты хором "мы г.вно" декламировали. А Карпин говорит, что на важных матчах оказались все трусами и не пасуют и мяча пугаются, впору всем "мы трусы" декламировать. Но вдруг приходит Хиддинк или Черчесов - и все орлы! "Может что-то в консерватории исправить"?
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Bozigit
1637073634
Дайте тренеру хотя бы два года
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Вомбат
1637073884
Слуцкий сказал, что игроки у нас говно. РФС отреагировал: -- Поддерживайте Слуцкого. Карпин сказал, что игроки у нас трусы, потому что испытывают шизофреническиие фобии, а потому в матчах с сильным соперником могут только дубасить вперед, не глядя. Еще он добавил, что сам он идиот, потому что понял это слишком поздно. РФС отреагировал: -- Поддерживайте Карпина. РФС, внимание вопрос: Почему если вы поддерживаете тезис, о том что наши футболисты говно и шизофреники, вы позволяете в РПЛ платить им такие офигенные бабки? Даже в российском хоккее, где играют настоящие мастера, есть потолок зарплат. А в поссийском футболе, где (по вашему же мнению!) играют говенные, трусливые шизики ?
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Vitaga
1637078033
если выбирать тренера сборной по спортивному принципу - конечно это был бы не Карпин. Мостовой прав. назначать тренера из команды идущей в подвале таблицы и не имеющего за собой как тренера никаких трофеев нельзя. видимо просто фигура Карпина была наиболее удобной для руководства РФС. Карпин человек медийный популярен и харизматичен. неординарен. безусловно талантлив. лучше Черчесова однозначно. НО надо было ставить Бердыева
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