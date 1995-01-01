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    Спортивный директор РФС – о будущем Карпина в сборной: «Поддерживайте его. Все, что я могу сказать»

    Спортивный директор РФС Андрей Лексаков прокомментировал заявление главного тренера сборной России Валерия Карпина о возможном уходе с поста до мартовских стыковых матчей.

    «Карпин находится в раздумьях? Мое мнение – поддерживайте его. Все, что я могу сказать.

    Карпин может уйти до стыковых матчей? Без комментариев», – сказал Лексаков.

    • Карпин возглавил сборную 23 июля.
    • Под его руководством россияне одержали 5 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение.
    • Команда финишировала на 2-м месте в группе отбора ЧМ-2022 и теперь сыграет в стыковых матчах.
    • Жеребьевка стыков состоится 26 ноября.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9534

      Fusballer 12 минут назад

      Возвращайте Черчесова и Дзюбу!

      0
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      Рейтинг: +22701

      vladimir-7 1 час назад

      Карпин до стыковых матчей хочет уйти из сборной, мы поддерживаем это решение. Правильное решение! Чем раньше
      он уйдет, тем больше времени новому тренеру на создание команды.

      1
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      Рейтинг: +11234

      Cleaner 1 час назад

      Поддерживать Карпина? Зачем??? Всем очевидно, что с этим "тренером" будет только ХУЖЕ и ХУЖЕ. С этим тренером наша сборная НЕ ПОПАДЕТ на ЧМ. Зачем затягивать с его отставкой? Зачем терять время? Не хочет Карпин уходить сам , так СНИМИТЕ его своей РФСовской властью...

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