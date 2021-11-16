Спортивный директор РФС – о будущем Карпина в сборной: «Поддерживайте его. Все, что я могу сказать»

Спортивный директор РФС Андрей Лексаков прокомментировал заявление главного тренера сборной России Валерия Карпина о возможном уходе с поста до мартовских стыковых матчей.
«Карпин находится в раздумьях? Мое мнение – поддерживайте его. Все, что я могу сказать.
Карпин может уйти до стыковых матчей? Без комментариев», – сказал Лексаков.
- Карпин возглавил сборную 23 июля.
- Под его руководством россияне одержали 5 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение.
- Команда финишировала на 2-м месте в группе отбора ЧМ-2022 и теперь сыграет в стыковых матчах.
- Жеребьевка стыков состоится 26 ноября.
Источник: «Спорт-Экспресс»