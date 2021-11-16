Спортивный директор РФС – о будущем Карпина в сборной: «Поддерживайте его. Все, что я могу сказать»

Спортивный директор РФС Андрей Лексаков прокомментировал заявление главного тренера сборной России Валерия Карпина о возможном уходе с поста до мартовских стыковых матчей.

«Карпин находится в раздумьях? Мое мнение – поддерживайте его. Все, что я могу сказать.

Карпин может уйти до стыковых матчей? Без комментариев», – сказал Лексаков.