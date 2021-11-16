В Серии А переговоры арбитров с VAR станут общедоступными. Тренерам могут разрешить запрашивать видеоповторы

Глава судейского корпуса Серии А Джанлука Рокки сообщил, что болельщики в ближайшее время смогут слушать переговоры между судьями и видеоассистентами.

«VAR – отличный инструмент, но судья должен быть последовательным в своих решениях. Если этого не произойдет, VAR может стать врагом.

Скоро болельщики смогут слушать переговоры между арбитром и видеоассистентами, у нас нет секретов. Людям важно понять, как судьи они общаются между собой.

Мы также не против того, чтобы у тренеров была возможность запросить видеоповтор. Но нужно узнать, что думают сами тренеры», – сказал Рокки.