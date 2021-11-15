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    В Серии А переговоры арбитров с VAR станут общедоступными. Тренерам могут разрешить запрашивать видеоповторы

    Глава судейского корпуса Серии А Джанлука Рокки сообщил, что болельщики в ближайшее время смогут слушать переговоры между судьями и видеоассистентами.

    «VAR – отличный инструмент, но судья должен быть последовательным в своих решениях. Если этого не произойдет, VAR может стать врагом.

    Скоро болельщики смогут слушать переговоры между арбитром и видеоассистентами, у нас нет секретов. Людям важно понять, как судьи они общаются между собой.

    Мы также не против того, чтобы у тренеров была возможность запросить видеоповтор. Но нужно узнать, что думают сами тренеры», – сказал Рокки.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 09:49
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2381

      FRZZ 11 минут назад

      Зря, теперь проверка VAR продлится по 10 минут и начнутся споры, потасовки.

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      Рейтинг: +6686

      владимир миронов 21 минуту назад

      В результате увеличится игровое время до двух часов как минимум.

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      Рейтинг: +1876

      Ziklop > владимир миронов 17 минут назад

      один повтор за игру , если ты прав , то требование сохраняется.

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      Рейтинг: +2141

      Радио1000шумеров > владимир миронов 15 минут назад

      Зато тренера уже не смогут ссылаться на несправедливое судейство - теперь они смогут разруливать спорные моменты прямо во время матча.

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