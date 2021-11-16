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  • В Серии А переговоры арбитров с VAR станут общедоступными. Тренерам могут разрешить запрашивать видеоповторы

В Серии А переговоры арбитров с VAR станут общедоступными. Тренерам могут разрешить запрашивать видеоповторы

16 ноября 2021, 09:49
8

Глава судейского корпуса Серии А Джанлука Рокки сообщил, что болельщики в ближайшее время смогут слушать переговоры между судьями и видеоассистентами.

«VAR – отличный инструмент, но судья должен быть последовательным в своих решениях. Если этого не произойдет, VAR может стать врагом.

Скоро болельщики смогут слушать переговоры между арбитром и видеоассистентами, у нас нет секретов. Людям важно понять, как судьи они общаются между собой.

Мы также не против того, чтобы у тренеров была возможность запросить видеоповтор. Но нужно узнать, что думают сами тренеры», – сказал Рокки.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Рокки Джанлука
Комментарии (8)
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владимир миронов
1637046378
В результате увеличится игровое время до двух часов как минимум.
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Давид59
1637048156
У нас этого сто пудов не разрешат. Гласность это не про нас.
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моэм
1637061512
В России отдавать это на открытый суд НЕОБЪЕКТИВНЫХ фанатов , среди которых и НЕОБЪЕКТИВНЫЕ комментаторы и другие очень известные личности - большая глупость ... мы не получим ничего кроме большой бучи ...я к тому что если что то хорошо может "работать" Европе , России как правило не подходит , настолько мы разные ...нужны свои идеи ...есть предложения?
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portero
1637090059
хочется как в хоккее, но чтоб оперативно ВАР смотрел и решал , а не судья в поле...
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