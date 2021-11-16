Саутгейт – о замене Кейна, сделавшего покер: «Не сделай этого, нам бы позвонили из семьи Руни»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил замену Гарри Кейна на 63-й минуте матча с Сан-Марино (10:0), в котором форвард «Тоттенхэма» сделал покер.
«Если бы мы оставили его еще на полчаса, нам бы позвонили из семьи Руни. Кейн – невероятный бомбардир. Мы хотели дать ему шанс, и он им воспользовался», – сказал Саутгейт.
- Кейн вошел в топ-3 лучших бомбардиров сборной Англии.
- На его счету 48 мячей – он делит третье место с Гари Линекером.
- Впереди Кейна только Бобби Чарльтон (49) и Уэйн Руни (53).
Источник: BBC