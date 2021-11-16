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  • Саутгейт – о замене Кейна, сделавшего покер: «Не сделай этого, нам бы позвонили из семьи Руни»

Саутгейт – о замене Кейна, сделавшего покер: «Не сделай этого, нам бы позвонили из семьи Руни»

16 ноября 2021, 07:59
6

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил замену Гарри Кейна на 63-й минуте матча с Сан-Марино (10:0), в котором форвард «Тоттенхэма» сделал покер.

«Если бы мы оставили его еще на полчаса, нам бы позвонили из семьи Руни. Кейн – невероятный бомбардир. Мы хотели дать ему шанс, и он им воспользовался», – сказал Саутгейт.

  • Кейн вошел в топ-3 лучших бомбардиров сборной Англии.
  • На его счету 48 мячей – он делит третье место с Гари Линекером.
  • Впереди Кейна только Бобби Чарльтон (49) и Уэйн Руни (53).

Источник: BBC
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Ангилья Мальта Кейн Гарри Саутгейт Гарет
Комментарии (6)
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Fusballer
1637043184
Крутой нап, пусть и без трофеев. Кейн побьёт рекорд!
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acor94
1637043372
Дать шанс лучшему бомбардиру сборной? Скорее ты НЕ дал шанс поставить рекорд по мячам за сборную. Лицимер, зачем ты подлизываешь семье Руни? Какое давление они на тебя имеют?
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ARSteven89
1637046256
Кейн всё равно побьёт рекорд Руни, осталось 5 мячей, а у него ещё долгая карьера в сборной, лет 6 точно. Думаю, что на ЧМ опередит Уэйна и это будет символично.
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