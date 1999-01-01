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    Саутгейт – о замене Кейна, сделавшего покер: «Не сделай этого, нам бы позвонили из семьи Руни»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил замену Гарри Кейна на 63-й минуте матча с Сан-Марино (10:0), в котором форвард «Тоттенхэма» сделал покер.

    «Если бы мы оставили его еще на полчаса, нам бы позвонили из семьи Руни. Кейн – невероятный бомбардир. Мы хотели дать ему шанс, и он им воспользовался», – сказал Саутгейт.

    • Кейн вошел в топ-3 лучших бомбардиров сборной Англии.
    • На его счету 48 мячей – он делит третье место с Гари Линекером.
    • Впереди Кейна только Бобби Чарльтон (49) и Уэйн Руни (53).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: BBC

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    Сегодня, 07:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +740

      ARSteven89 23 минуты назад

      Кейн всё равно побьёт рекорд Руни, осталось 5 мячей, а у него ещё долгая карьера в сборной, лет 6 точно. Думаю, что на ЧМ опередит Уэйна и это будет символично.

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      Рейтинг: +2136

      acor94 1 час назад

      Дать шанс лучшему бомбардиру сборной? Скорее ты НЕ дал шанс поставить рекорд по мячам за сборную. Лицимер, зачем ты подлизываешь семье Руни? Какое давление они на тебя имеют?

      0
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      Рейтинг: +9521

      Fusballer 1 час назад

      Крутой нап, пусть и без трофеев. Кейн побьёт рекорд!

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