Игроки «Спартака» пожелали удачи шахматисту Непомнящему перед матчем с Карлсеном

Футболисты «Спартака» обратились к Яну Непомнящему перед матчем за звание чемпиона мира по шахматам против Магнуса Карлсена.
Александр Соболев, Наиль Умяров, Руслан Литвинов и Артем Ребров записали видеообращение к 31-летнему российскому гроссмейстеру, в котором пожелали шахматисту удачи.
- Непомнящий – болельщик «Спартака».
- Матч на первенство мира по шахматам пройдет с 24 ноября по 16 декабря. Игры пройдут в Дубае.
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Источник: твиттер федерации шахмат России