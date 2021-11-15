Игроки «Спартака» пожелали удачи шахматисту Непомнящему перед матчем с Карлсеном

Футболисты «Спартака» обратились к Яну Непомнящему перед матчем за звание чемпиона мира по шахматам против Магнуса Карлсена.

Александр Соболев, Наиль Умяров, Руслан Литвинов и Артем Ребров записали видеообращение к 31-летнему российскому гроссмейстеру, в котором пожелали шахматисту удачи.

Непомнящий – болельщик «Спартака».

Матч на первенство мира по шахматам пройдет с 24 ноября по 16 декабря. Игры пройдут в Дубае.