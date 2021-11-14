Отбор ЧМ-2022. Франция и Бельгия добыли путевки в финальную часть после побед над Казахстаном и Эстонией

Сборная Франции крупно победила Казахстан. Эти три очка выводят французов на чемпионат мира-2022. Они действующие чемпионы планеты.

Карим Бензема с 35 голами вышел на пятое место в списке бомбардиров сборной Франции. Он опередил Давида Трезеге.

Путевку в Катар добыла также Бельгия, победившая дома Эстонию.

Уэльс разгромил Белоруссию и точно сыграет в стыковых матчах (либо заняв второе место в группе, либо по квоте Лиги наций).

Гарет Бэйл провел 100-й матч за сборную Уэльса. Дебютный состоялся в мае 2006 года. Больше встреч за валлийцев только у Криса Гантера.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D

Франция – Казахстан – 8:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Мбаппе, 6; 2:0 – Мбаппе, 12; 3:0 – Мбаппе, 32; 4:0 – Бензема, 55; 5:0 – Бензема, 59; 6:0 – Рабьо, 75; 7:0 – Гризманн, 84 (с пенальти); 8:0 – Мбаппе, 87.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа Е

Бельгия – Эстония – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бентеке, 11; 2:0 – Карраско, 53; 2:1 – Сорга, 70; 3:1 – Т. Азар, 74.

Уэльс – Белоруссия – 5:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Рэмзи, 3; 2:0 – Уильямс, 20; 3:0 – Рэмзи, 50 (с пенальти); 4:0 – Дэвис, 77; 4:1 – Концевой, 87; 5:1 – Робертс, 90.

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