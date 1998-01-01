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    Отбор ЧМ-2022. Франция и Бельгия добыли путевки в финальную часть после побед над Казахстаном и Эстонией

    Сборная Франции крупно победила Казахстан. Эти три очка выводят французов на чемпионат мира-2022. Они действующие чемпионы планеты.

    Карим Бензема с 35 голами вышел на пятое место в списке бомбардиров сборной Франции. Он опередил Давида Трезеге.

    Путевку в Катар добыла также Бельгия, победившая дома Эстонию.

    Уэльс разгромил Белоруссию и точно сыграет в стыковых матчах (либо заняв второе место в группе, либо по квоте Лиги наций).

    Гарет Бэйл провел 100-й матч за сборную Уэльса. Дебютный состоялся в мае 2006 года. Больше встреч за валлийцев только у Криса Гантера.

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D

    Франция – Казахстан – 8:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Мбаппе, 6; 2:0 – Мбаппе, 12; 3:0 – Мбаппе, 32; 4:0 – Бензема, 55; 5:0 – Бензема, 59; 6:0 – Рабьо, 75; 7:0 – Гризманн, 84 (с пенальти); 8:0 – Мбаппе, 87.

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа Е

    Бельгия – Эстония – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бентеке, 11; 2:0 – Карраско, 53; 2:1 – Сорга, 70; 3:1 – Т. Азар, 74.

    Уэльс – Белоруссия – 5:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Рэмзи, 3; 2:0 – Уильямс, 20; 3:0 – Рэмзи, 50 (с пенальти); 4:0 – Дэвис, 77; 4:1 – Концевой, 87; 5:1 – Робертс, 90.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10002

      alex1951 30 минут назад

      Эстонии ,за такой результат не стыдно.....
      А Украине посоветую отказаться от борьбы,а то со 2го места можно - позжее и ра Россию вляпаться ,а это всё!
      Это конец Незалежности! Крым наш,Массандровские вина и подвалы тоже

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      Рейтинг: +9389

      Fusballer 41 минуту назад

      И этот Казахстан не смогла обыграть "великая сборная Украины"?

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