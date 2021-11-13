«Дженоа»: «Впервые слышим, что Миранчук может зимой оказаться в нашей команде»

«Дженоа» прокомментировала информацию о возможном переходе в клуб полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
«Мы прекрасно знаем, что Алексей очень качественный игрок, но в то же время мы впервые слышим о том, что он зимой может оказаться в «Дженоа», – говорится в комментарии клуба.
- В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 играх за «Аталанту».
- Он не выходил в стартовом составе команды из Бергамо с 18 сентября.
- Рыночная стоимость россиянина – 13,5 миллиона евро.
- Сообщалось, что на хавбека также претендуют «Торино», «Сассуоло» и «Сампдория».
Источник: «Евро-Футбол»