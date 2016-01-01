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    «Дженоа»: «Впервые слышим, что Миранчук может зимой оказаться в нашей команде»

    «Дженоа» прокомментировала информацию о возможном переходе в клуб полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

    «Мы прекрасно знаем, что Алексей очень качественный игрок, но в то же время мы впервые слышим о том, что он зимой может оказаться в «Дженоа», – говорится в комментарии клуба.

    • В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 играх за «Аталанту».
    • Он не выходил в стартовом составе команды из Бергамо с 18 сентября.
    • Рыночная стоимость россиянина – 13,5 миллиона евро.
    • Сообщалось, что на хавбека также претендуют «Торино», «Сассуоло» и «Сампдория».

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    Источник: «Евро-Футбол»

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