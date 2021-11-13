«Дженоа»: «Впервые слышим, что Миранчук может зимой оказаться в нашей команде»

«Дженоа» прокомментировала информацию о возможном переходе в клуб полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Мы прекрасно знаем, что Алексей очень качественный игрок, но в то же время мы впервые слышим о том, что он зимой может оказаться в «Дженоа», – говорится в комментарии клуба.