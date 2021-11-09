Calciomercato: Миранчук покинет «Аталанту» в январе. На него претендуют три клуба

В Италии сообщают о скором уходе из «Аталанты» полузащитника Алексея Миранчука.

По информации Calciomercato, 26-летний футболист сменит команду во время январского трансферного окна.

Интерес к россиянину проявляют «Торино», «Сассуоло» и «Сампдория».

В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 матчах за «Аталанту».

Он не выходил в стартовом составе команды из Бергамо с 18 сентября.

Рыночная стоимость игрока – 13,5 миллиона евро.

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