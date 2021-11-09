Calciomercato: Миранчук покинет «Аталанту» в январе. На него претендуют три клуба

В Италии сообщают о скором уходе из «Аталанты» полузащитника Алексея Миранчука.
По информации Calciomercato, 26-летний футболист сменит команду во время январского трансферного окна.
Интерес к россиянину проявляют «Торино», «Сассуоло» и «Сампдория».
- В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 матчах за «Аталанту».
- Он не выходил в стартовом составе команды из Бергамо с 18 сентября.
- Рыночная стоимость игрока – 13,5 миллиона евро.
Агент Миранчука: «Переезд в Россию исключен. В Серии А есть еще 19 клубов»
Источник: Calciomercato