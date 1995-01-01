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    Calciomercato: Миранчук покинет «Аталанту» в январе. На него претендуют три клуба

    В Италии сообщают о скором уходе из «Аталанты» полузащитника Алексея Миранчука.

    По информации Calciomercato, 26-летний футболист сменит команду во время январского трансферного окна.

    Интерес к россиянину проявляют «Торино», «Сассуоло» и «Сампдория».

    • В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 матчах за «Аталанту».
    • Он не выходил в стартовом составе команды из Бергамо с 18 сентября.
    • Рыночная стоимость игрока – 13,5 миллиона евро.

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    Источник: Calciomercato

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