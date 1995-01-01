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    Агент Миранчука: «Переезд в Россию исключен. В Серии А есть еще 19 клубов»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, исключил возвращение футболиста в РПЛ.

    — Как дела у Антона Миранчука?

    — Антон прилетит 25-26 ноября в Москву. Все в порядке, он трудится на поле, плюс физиопроцедуры, по полной. Динамика отличная, операции не требуется.

    — Что с Алексеем?

    — В 20-х числах ноября поеду в Италию, будет встреча с руководством, обсудим будущее.

    — Переезд в Россию исключен?

    — Однозначно.

    — Почему?

    — Человек попробовал тот футбол, уклад жизни, ему так нравится, комфортно. Но хотелось бы играть. Сейчас получается так.

    Есть требования, видение тренера — своеобразное, скажем так, радикальное. Прекрасно. В Серии А есть еще 19 клубов. Начнется трансферное окно, все узнаем.

    • В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 матчах за «Аталанту».
    • Он не выходил в стартовом составе команды из Бергамо с 18 сентября.
    • Рыночная стоимость игрока – 13,5 миллиона евро.

    Форвард ПСВ Мадуэке близок к переходу в «Аталанту». Он заменит Миранчука, который должен уйти в аренду

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 14:48
    Комментарии17
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      Рейтинг: +5517

      Из Твери Леха 38 минут назад

      Здравая мысль. Пусть играет, главное не в нашем болоте.

      2
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      Рейтинг: +4518

      AtticusFinch 46 минут назад

      В Серии С много вариантов!

      0
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      Рейтинг: +1117

      Karpathian 54 минуты назад

      пусть переходит в серию Б, оптима для наших игроков.

      0
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      Рейтинг: +405

      jek718875 1 час назад

      В этих 19 клубах, своих полировщиков хватает,загубил малец карьеру...

      0
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      Рейтинг: +14047

      KLIM777 1 час назад

      есть 19 лавок

      0
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      Рейтинг: +3724

      neim 1 час назад

      И девятнадцать лавок соответственно 😁 .

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      Рейтинг: +12509

      Hektor 84 1 час назад

      Лёша привык, что в форме он или не в форме всё равно стабильно в основе! А в Европе даже в команде аутсайдере надо постоянно бороться за место в основе и пахать на тренировках. Тем более если у тебя нет паспорта ЕС.

      0
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      Рейтинг: +25933

      Боцман59rus 1 час назад

      _в том и дело, что там Клубы, а не шаракины конторки по отмыву денег, в которых он привык играть, по причине правильного паспорта>)))

      3
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      Рейтинг: +2750

      Бухбух 1 час назад

      Миранчук не знает, что такое настоящая конкуренция. Не факт, что заиграет в любом клубе серии А, даже если он из низов таблицы.

      2
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      Рейтинг: +2297

      Klaido 2 часа назад

      есть еще серия В - там тоже полно команд

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