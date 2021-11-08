Агент Миранчука: «Переезд в Россию исключен. В Серии А есть еще 19 клубов»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, исключил возвращение футболиста в РПЛ.

— Как дела у Антона Миранчука?

— Антон прилетит 25-26 ноября в Москву. Все в порядке, он трудится на поле, плюс физиопроцедуры, по полной. Динамика отличная, операции не требуется.

— Что с Алексеем?

— В 20-х числах ноября поеду в Италию, будет встреча с руководством, обсудим будущее.

— Переезд в Россию исключен?

— Однозначно.

— Почему?

— Человек попробовал тот футбол, уклад жизни, ему так нравится, комфортно. Но хотелось бы играть. Сейчас получается так.

Есть требования, видение тренера — своеобразное, скажем так, радикальное. Прекрасно. В Серии А есть еще 19 клубов. Начнется трансферное окно, все узнаем.

В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 матчах за «Аталанту».

Он не выходил в стартовом составе команды из Бергамо с 18 сентября.

Рыночная стоимость игрока – 13,5 миллиона евро.

Форвард ПСВ Мадуэке близок к переходу в «Аталанту». Он заменит Миранчука, который должен уйти в аренду