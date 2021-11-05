Форвард «ПСВ» Мадуэке близок к переходу в «Аталанту». Он заменит Миранчука, который должен уйти в аренду

Нападающий «ПСВ» Нони Мадуэке близок к переходу в «Аталанту», сообщает Soy Calcio.
Трансфер 19-летнего англичанина почти согласован, сторонам осталось уладить последние детали. «Аталанта» рассматривает Мадуэке в качестве замены Алексею Миранчуку, который должен уйти в аренду в зимнее трансферное окно.
- В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 матчах за «Аталанту».
- Он не выходил в стартовом составе команды из Бергамо с 18 сентября.
- Рыночная стоимость игрока – 13,5 миллиона евро.
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Источник: Soy Calcio
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