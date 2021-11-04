«Болонья» отрицает интерес к Алексею Миранчуку

Спортивный директор «Болоньи» Риккардо Бигон опроверг информацию Calcioline о возможном переходе в клуб полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«На данный момент мы не заинтересованы в нем. Это все слухи», – сказал Бигон.

Ранее россиянина связывали с арендой в «Торино», «Сассуоло» или «Милан».