«Болонья» отрицает интерес к Алексею Миранчуку

Спортивный директор «Болоньи» Риккардо Бигон опроверг информацию Calcioline о возможном переходе в клуб полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
«На данный момент мы не заинтересованы в нем. Это все слухи», – сказал Бигон.
Ранее россиянина связывали с арендой в «Торино», «Сассуоло» или «Милан».
- В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 матчах за «Аталанту».
- Он не выходил в стартовом составе команды из Бергамо с 18 сентября.
- Рыночная стоимость игрока – 13,5 миллиона евро.
Источник: Metaratings