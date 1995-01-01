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    «Райо Вальекано» готов продлить контракт с 35-летним Фалькао

    «Райо Вальекано» ведет переговоры о новом соглашении с нападающим Радамелем Фалькао.

    По информации COPE, клуб хочет продлить контракт с футболистом до лета 2023 года.

    Действующий договор между сторонами истекает по окончании текущего сезона.

    • В сентябре Фалькао перешел в «Райо Вальекано» из «Галатасарая».
    • Он забил 5 голов в 8 матчах за новую команду.
    • Сейчас колумбиец восстанавливается после разрыва большой приводящей мышцы правого бедра.
    • Форвард вернется в строй через 3-4 недели.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: COPE

    Испанская радиостанция, второе по популярности в Испании универсальное радио.

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