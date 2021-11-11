«Райо Вальекано» готов продлить контракт с 35-летним Фалькао

«Райо Вальекано» ведет переговоры о новом соглашении с нападающим Радамелем Фалькао.
По информации COPE, клуб хочет продлить контракт с футболистом до лета 2023 года.
Действующий договор между сторонами истекает по окончании текущего сезона.
- В сентябре Фалькао перешел в «Райо Вальекано» из «Галатасарая».
- Он забил 5 голов в 8 матчах за новую команду.
- Сейчас колумбиец восстанавливается после разрыва большой приводящей мышцы правого бедра.
- Форвард вернется в строй через 3-4 недели.
Источник: COPE
Испанская радиостанция, второе по популярности в Испании универсальное радио.