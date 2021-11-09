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  • В УЕФА объяснили функции Прядкина на посту советника руководства организации

В УЕФА объяснили функции Прядкина на посту советника руководства организации

9 ноября 2021, 15:26
20

Пресс-служба УЕФА дала комментарий по поводу назначения бывшего главы РПЛ Сергея Прядкина на должность советника руководства организации по работе с европейскими лигами, клубами и форумом мировых лиг.

«С начала ноября Сергей Прядкин работает советником / консультантом высшего руководства УЕФА и помогает организации в наших отношениях с различными заинтересованными сторонами», – говорится в сообщении.

  • Прядкин возглавлял РПЛ с 2007 года.
  • Он покинул пост главы лиги в начале октября по собственному желанию.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (20)
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acor94
1636461146
Сначала его с позором выгнали из рпл, теперь он работает в уефа, вот вам и карьерка...
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Fusballer
1636461484
Мутные функции.
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FanatSerj
1636461948
На повышение в Европу пошел там "пердунов" в принципе любят, ну и флаг в руки пущай там лоббирует интересы России.
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NewLife
1636463068
Такие же функции у моей жены по отношению ко мне.
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zigbert
1636466639
И ведь не скажешь что пошел на понижение.
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Plyash
1636467640
Интересно было бы узнать его должностные обязанности конкретно в том документе,который он подписывал,а не в этом "обтекаемом" выше бреде. А то не получится ли через пару-тройку лет,что уважаемая УЕФА будет выглядеть также бледно или,не приведи господь,ещё бледнее,чем РПЛ. Опыта у Прядкина предостаточно.
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paracetamol
1636468033
Интересно, что этот дурошлёп может насоветовать? Он же все евролиги не может запомнить!
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serglider
1636476006
Это только работяг бесконечно "оптимизируют" и регулярно "повышают" им зарплаты, отчего они почему-то становятся меньше и меньше))) "Системных" губошлепов вроде Колоскова и компашки оказавшей "доверие" овцеводу, всегда найдется не пыльная должность, с нехилой зарплатой... Вот и Прядкин походу "влился" в "группу товарищей" получающих зарплату, за протирание свои штанов)))
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владимир миронов
1636476787
Опасно, УЕФА грозит глубокий кризис, опомнитесь, господа еврочиновники.
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