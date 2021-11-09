В УЕФА объяснили функции Прядкина на посту советника руководства организации

Пресс-служба УЕФА дала комментарий по поводу назначения бывшего главы РПЛ Сергея Прядкина на должность советника руководства организации по работе с европейскими лигами, клубами и форумом мировых лиг.
«С начала ноября Сергей Прядкин работает советником / консультантом высшего руководства УЕФА и помогает организации в наших отношениях с различными заинтересованными сторонами», – говорится в сообщении.
- Прядкин возглавлял РПЛ с 2007 года.
- Он покинул пост главы лиги в начале октября по собственному желанию.
Источник: ТАСС