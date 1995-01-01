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    В УЕФА объяснили функции Прядкина на посту советника руководства организации

    Пресс-служба УЕФА дала комментарий по поводу назначения бывшего главы РПЛ Сергея Прядкина на должность советника руководства организации по работе с европейскими лигами, клубами и форумом мировых лиг.

    «С начала ноября Сергей Прядкин работает советником / консультантом высшего руководства УЕФА и помогает организации в наших отношениях с различными заинтересованными сторонами», – говорится в сообщении.

    • Прядкин возглавлял РПЛ с 2007 года.
    • Он покинул пост главы лиги в начале октября по собственному желанию.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 15:26
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2311

      Klaido 16 минут назад

      в общем, говоря по-простому: "решала"... где напрямую не могут замутить , - там появляется это "чудо"...

      0
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      Рейтинг: +11270

      NewLife 37 минут назад

      Такие же функции у моей жены по отношению ко мне.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7527

      FanatSerj 55 минут назад

      На повышение в Европу пошел там "пердунов" в принципе любят, ну и флаг в руки пущай там лоббирует интересы России.

      1
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      Рейтинг: +9168

      Fusballer 1 час назад

      Мутные функции.

      4
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      Рейтинг: +1936

      Блямба > Fusballer 55 минут назад

      у полковника ФСБ других и быть не может...

      2
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      Рейтинг: +4041

      mopecekca > Fusballer 40 минут назад

      такие же мутные как у нашего Реброва

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      Рейтинг: +2112

      acor94 1 час назад

      Сначала его с позором выгнали из рпл, теперь он работает в уефа, вот вам и карьерка...

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