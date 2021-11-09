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  • «Чемпионат»: «Спартак» и «Локомотив» не будут жаловаться на судейство в дерби

«Чемпионат»: «Спартак» и «Локомотив» не будут жаловаться на судейство в дерби

9 ноября 2021, 14:38
9

«Спартак» и «Локомотив» не планируют обращаться в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам очного матча 14-го тура РПЛ, сообщает «Чемпионат».

Таким образом, работа арбитра Ивана Сиденкова не будет оцениваться дополнительно.

  • Воскресное дерби завершилось ничьей 1:1.
  • Судья на 35-й минуте удалил спартаковца Руслана Литвинова, а на 96-й – показал красную карточку игроку «Локо» Тину Едваю.

«Зенит» оспорит прямую красную Клаудиньо. В клубе считают, что он пытался сыграть в мяч

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Сиденков Иван
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Блямба
1636458439
Там же судья из Питера.!Да ещё Иван Иванович..!Как так-то?) - Впрочем,если ставки прошли,то стороны претензий не имеют.
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Форвард 79
1636460092
А что жаловатся? Задолбали уже. Играть надо! А то футбол стал похож на жалобы детей в песочнеце
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nik55
1636461440
зря
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Антибиотик
1636464618
Игорь Федотов: Самый главный вопрос к РФС: о чём там думали, назначая Сиденкова из Санкт-Петербурга на московское дерби? Но давайте разберём всё с самого начала. Первые жёлтые Литвинову (на 11-й минуте) и Марадишвили одинаковые, обе за задержку соперника руками, просто сфолили они в разных частях поля. Карточку Марадишвили за фол на Зобнине он не показал верно – Роман укрывал мяч корпусом, Марадишвили пытался сыграть в мяч правой ногой, но не попал. Грубости там нет, акцентированного удара тоже – это просто фол, хоть Зобнин и очень громко закричал. На карточку это не тянет. А вот фол Литвинова на вторую жёлтую грубее. Сиденкову надо было поступить по-другому: не показывать карточку Литвинову на 11-й минуте и Марадишвили на 26-й. Никто бы ничего за это ему не сказал. Но Литвинова он удалил, игра сломалась, и в перерыве, уверен, кто-то позвонил в судейскую – после чего судья начал тащить «Спартак», пытаясь выровнять игру. И делал он это просто безобразно – просто забыл в судейской карточки. На 62-й минуте обязан был показывать жёлтую Умярову, который наступил на голеностоп Едваю – Сиденков не назначил даже штрафной. Дальше, на 73-й минуте, Умяров сбил соперника в подкате – это должна была быть жёлтая, уже вторая по совокупности, и «Спартак» должен был остаться вдевятером – но карточку Сиденков не показал, хотя был срыв атаки. Следующий момент – Айртон наступил на ахилл сопернику – просто аут, а должна была быть жёлтая карточка. На 77-й минуте Сиденков неправильно показал жёлтую Баринову – он играл в мяч, нога прошла мимо, и уже после того, как Мозес наступил на Дмитрия, нога Баринова докатилась до Мозеса. Просто игровое столкновение, но Сиденков показал жёлтую игроку «Локо». А на 79-й минуте Зобнин сбил Живоглядова и наказания не получил, хотя за такой же фол был удалён Литвинов. На 89-й не наказал уже Сильянова из «Локомотива», который наступил на ногу Бакаеву. И, наконец, на 90-й минуте он не показал карточку Мозеса за срыв атаки. Причём сначала дал «Локомотиву» принцип преимущества, но когда «Локо» выходил три в два, то остановил игру. И даже после этого команды не хотят подавать жалобу потому, что знают- бесполезно.
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SpartakMoskwa
1636467056
И правильно смысл жаловаться,судья одним и другим подносрал
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