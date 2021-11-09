«Чемпионат»: «Спартак» и «Локомотив» не будут жаловаться на судейство в дерби

«Спартак» и «Локомотив» не планируют обращаться в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам очного матча 14-го тура РПЛ, сообщает «Чемпионат».

Таким образом, работа арбитра Ивана Сиденкова не будет оцениваться дополнительно.

Воскресное дерби завершилось ничьей 1:1.

Судья на 35-й минуте удалил спартаковца Руслана Литвинова, а на 96-й – показал красную карточку игроку «Локо» Тину Едваю.

«Зенит» оспорит прямую красную Клаудиньо. В клубе считают, что он пытался сыграть в мяч