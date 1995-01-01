«Чемпионат»: «Спартак» и «Локомотив» не будут жаловаться на судейство в дерби

Игорь Федотов: Самый главный вопрос к РФС: о чём там думали, назначая Сиденкова из Санкт-Петербурга на московское дерби? Но давайте разберём всё с самого начала. Первые жёлтые Литвинову (на 11-й минуте) и Марадишвили одинаковые, обе за задержку соперника руками, просто сфолили они в разных частях поля. Карточку Марадишвили за фол на Зобнине он не показал верно – Роман укрывал мяч корпусом, Марадишвили пытался сыграть в мяч правой ногой, но не попал. Грубости там нет, акцентированного удара тоже – это просто фол, хоть Зобнин и очень громко закричал. На карточку это не тянет. А вот фол Литвинова на вторую жёлтую грубее.
Сиденкову надо было поступить по-другому: не показывать карточку Литвинову на 11-й минуте и Марадишвили на 26-й. Никто бы ничего за это ему не сказал. Но Литвинова он удалил, игра сломалась, и в перерыве, уверен, кто-то позвонил в судейскую – после чего судья начал тащить «Спартак», пытаясь выровнять игру. И делал он это просто безобразно – просто забыл в судейской карточки.
На 62-й минуте обязан был показывать жёлтую Умярову, который наступил на голеностоп Едваю – Сиденков не назначил даже штрафной. Дальше, на 73-й минуте, Умяров сбил соперника в подкате – это должна была быть жёлтая, уже вторая по совокупности, и «Спартак» должен был остаться вдевятером – но карточку Сиденков не показал, хотя был срыв атаки. Следующий момент – Айртон наступил на ахилл сопернику – просто аут, а должна была быть жёлтая карточка. На 77-й минуте Сиденков неправильно показал жёлтую Баринову – он играл в мяч, нога прошла мимо, и уже после того, как Мозес наступил на Дмитрия, нога Баринова докатилась до Мозеса. Просто игровое столкновение, но Сиденков показал жёлтую игроку «Локо».
А на 79-й минуте Зобнин сбил Живоглядова и наказания не получил, хотя за такой же фол был удалён Литвинов.
На 89-й не наказал уже Сильянова из «Локомотива», который наступил на ногу Бакаеву. И, наконец, на 90-й минуте он не показал карточку Мозеса за срыв атаки. Причём сначала дал «Локомотиву» принцип преимущества, но когда «Локо» выходил три в два, то остановил игру.
И даже после этого команды не хотят подавать жалобу потому, что знают- бесполезно.
«Спартак» и «Локомотив» не планируют обращаться в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам очного матча 14-го тура РПЛ, сообщает «Чемпионат».
Таким образом, работа арбитра Ивана Сиденкова не будет оцениваться дополнительно.
- Воскресное дерби завершилось ничьей 1:1.
- Судья на 35-й минуте удалил спартаковца Руслана Литвинова, а на 96-й – показал красную карточку игроку «Локо» Тину Едваю.
«Зенит» оспорит прямую красную Клаудиньо. В клубе считают, что он пытался сыграть в мяч