«Зенит» оспорит прямую красную Клаудиньо. В клубе считают, что он пытался сыграть в мяч

«Зенит» обратится в ЭСК РФС по эпизоду с удалением полузащитника Клаудиньо в матче 14-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0).

«Зенит» подаст протест на прямую красную карточку Клаудиньо в ЭСК. Указано, что Клаудиньо изначально пытался сыграть в мяч, делая подкат спереди, и цели сыграть грубо он не преследовал.

Скорее всего, комиссия будет рассматривать прецеденты, которые уже были ранее», – сообщил источник ТАСС.

Один из таких прецедентов – отмена красной карточки защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева, который был удален за фол на экс-вингере «Зенита» Эмилиано Ригони в августе 2020 года.