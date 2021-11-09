«Зенит» оспорит прямую красную Клаудиньо. В клубе считают, что он пытался сыграть в мяч

«Зенит» обратится в ЭСК РФС по эпизоду с удалением полузащитника Клаудиньо в матче 14-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0).
«Зенит» подаст протест на прямую красную карточку Клаудиньо в ЭСК. Указано, что Клаудиньо изначально пытался сыграть в мяч, делая подкат спереди, и цели сыграть грубо он не преследовал.
Скорее всего, комиссия будет рассматривать прецеденты, которые уже были ранее», – сообщил источник ТАСС.
Один из таких прецедентов – отмена красной карточки защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева, который был удален за фол на экс-вингере «Зенита» Эмилиано Ригони в августе 2020 года.
- Клаудиньо удалили на 51-й минуте.
- Играя вдесятером, «Зенит» не сумел победить «Урал» – 0:0.
- Клуб из Петербурга остался на 1-м месте в РПЛ.
Источник: ТАСС