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    «Зенит» оспорит прямую красную Клаудиньо. В клубе считают, что он пытался сыграть в мяч

    «Зенит» обратится в ЭСК РФС по эпизоду с удалением полузащитника Клаудиньо в матче 14-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0).

    «Зенит» подаст протест на прямую красную карточку Клаудиньо в ЭСК. Указано, что Клаудиньо изначально пытался сыграть в мяч, делая подкат спереди, и цели сыграть грубо он не преследовал.

    Скорее всего, комиссия будет рассматривать прецеденты, которые уже были ранее», – сообщил источник ТАСС.

    Один из таких прецедентов – отмена красной карточки защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева, который был удален за фол на экс-вингере «Зенита» Эмилиано Ригони в августе 2020 года.

    • Клаудиньо удалили на 51-й минуте.
    • Играя вдесятером, «Зенит» не сумел победить «Урал» – 0:0.
    • Клуб из Петербурга остался на 1-м месте в РПЛ.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 12:52
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9157

      Fusballer 1 минуту назад

      И ещё нужно дать красную игроку Урала, который подставил ногу под выверенный подкат Клаудиньо!

      0
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      Рейтинг: +6569

      серега кашин 2 минуты назад

      ну все ясно газпром рулит и комиссия продажная

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6415

      nik55 7 минут назад

      что оспорить----он летел с прямой ногой

      0
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    • ...
      Рейтинг: +764

      ВасяК 12 минут назад

      Не переживайте, рассмотрят как надо!!!Это же ...!!!

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