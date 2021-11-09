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  • «Зенит» оспорит прямую красную Клаудиньо. В клубе считают, что он пытался сыграть в мяч

«Зенит» оспорит прямую красную Клаудиньо. В клубе считают, что он пытался сыграть в мяч

9 ноября 2021, 12:52
48

«Зенит» обратится в ЭСК РФС по эпизоду с удалением полузащитника Клаудиньо в матче 14-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0).

«Зенит» подаст протест на прямую красную карточку Клаудиньо в ЭСК. Указано, что Клаудиньо изначально пытался сыграть в мяч, делая подкат спереди, и цели сыграть грубо он не преследовал.

Скорее всего, комиссия будет рассматривать прецеденты, которые уже были ранее», – сообщил источник ТАСС.

Один из таких прецедентов – отмена красной карточки защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева, который был удален за фол на экс-вингере «Зенита» Эмилиано Ригони в августе 2020 года.

  • Клаудиньо удалили на 51-й минуте.
  • Играя вдесятером, «Зенит» не сумел победить «Урал» – 0:0.
  • Клуб из Петербурга остался на 1-м месте в РПЛ.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Клаудиньо
Комментарии (48)
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Fusballer
1636452465
И ещё нужно дать красную игроку Урала, который подставил ногу под выверенный подкат Клаудиньо!
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"supermax"
1636452718
пытался плять...ну да...а то обычно пытаются сыграть в ногу сопернику....отменяйте на хой эту карточку....как вообще посмели...забыли сцуки кто вас кормит))
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Kollljan
1636452726
Не было там и намёка на красную карту. Судейку болтануло чего-то.
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Andrew01
1636452766
Вопрос должен стоять 1 или 3 игры дисквалификации, за это пусть и не умышленное, но грубое нарушение. Если отменять, то пусть сами тогда играют этот чемпионат тем более 3-4 команды газпромовские останутся. и из фнл еще пару подтянуть можно.
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"supermax"
1636455868
проще просто запретить показывать зенитушке красные карточки....а то з.а.е.б.у.т.с.я то и дело отменять
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vadikrew
1636456319
А че газпром тогда удивляется таким результатам в Еврокубках? Конечно там на них хэр положили, и не прокатывает то, что прокатывает здесь. Трудно поверить и даже представить, что такой пенальии дадут сопернику в России, какой дали Юве, и уж тем более хренас два его дадут перебивать в такой же ситуации.
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vadikrew
1636456396
А Клаудинью выйдет уже в следующем матче. Без сомнений
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klimovich
1636458278
О, теперь уже будут "рассматривать прецеденты, которые уже были ранее", в отличие случая с Азмуном, когда они этим отказались заниматься. А так, может, он и хотел сыграть в мяч, но это был просто катастрофически неуклюжий подкат. За такое хочется показать карточку, даже если не было ни фола, ни соперника рядом :)
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R_a_i_n
1636460698
У Зенита в Лиге чемпионов админки нету, так они в РПЛ по полной отрываются)) позор литейному с тарасофкой)))
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Вомбат
1636470059
Текст протеста журналистами явно намеренно искажен. В протесте речь идет о том, что не было попадания шипами в ногу, а не о цели, которые якобы преследовал Клаудиньо .
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