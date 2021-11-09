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    Агент Медины: «Не знаю о предложении «Зенита», но опция выкупа – 14 миллионов»

    Алессандро Мессина, агент полузащитника «Бока Хуниорс» Кристиана Медины, прокомментировал информацию о том, что «Зенит» предложил за аргентинца 6,5 миллиона евро.

    «Не знаю о предложении «Зенита» по Кристиану, это пока только слухи. Но могу сказать, что его опция выкупа равна 14 миллионам евро», – сказал Мессина.

    • Медина получил вызов в сборную Аргентины на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
    • Он провел 32 матча в этом сезоне, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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