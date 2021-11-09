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  • Агент Медины: «Не знаю о предложении «Зенита», но опция выкупа – 14 миллионов»

Агент Медины: «Не знаю о предложении «Зенита», но опция выкупа – 14 миллионов»

9 ноября 2021, 12:58
4

Алессандро Мессина, агент полузащитника «Бока Хуниорс» Кристиана Медины, прокомментировал информацию о том, что «Зенит» предложил за аргентинца 6,5 миллиона евро.

«Не знаю о предложении «Зенита» по Кристиану, это пока только слухи. Но могу сказать, что его опция выкупа равна 14 миллионам евро», – сказал Мессина.

  • Медина получил вызов в сборную Аргентины на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
  • Он провел 32 матча в этом сезоне, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Бока Хуниорс Зенит
Комментарии (4)
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Kollljan
1636452794
За такие бабки пусть продолжает играть в Боке.
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nik55
1636455114
мюллер поднимет цену на газ для населения-----вот и бабки на покупку
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paracetamol
1636467439
Ну и не знай, за эти бабки - забудь!
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vmonomah17
1636469589
С Зенита можно и 30 лямов потребовать. Эти дадут.
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