Агент Медины: «Не знаю о предложении «Зенита», но опция выкупа – 14 миллионов»

Алессандро Мессина, агент полузащитника «Бока Хуниорс» Кристиана Медины, прокомментировал информацию о том, что «Зенит» предложил за аргентинца 6,5 миллиона евро.
«Не знаю о предложении «Зенита» по Кристиану, это пока только слухи. Но могу сказать, что его опция выкупа равна 14 миллионам евро», – сказал Мессина.
- Медина получил вызов в сборную Аргентины на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
- Он провел 32 матча в этом сезоне, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
Источник: Sport24