Агент Медины: «Не знаю о предложении «Зенита», но опция выкупа – 14 миллионов»

Алессандро Мессина, агент полузащитника «Бока Хуниорс» Кристиана Медины, прокомментировал информацию о том, что «Зенит» предложил за аргентинца 6,5 миллиона евро.

«Не знаю о предложении «Зенита» по Кристиану, это пока только слухи. Но могу сказать, что его опция выкупа равна 14 миллионам евро», – сказал Мессина.