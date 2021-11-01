Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

    El Entrasigente: «Зенит» предложил 6,5 миллиона за хавбека «Боки Хуниорс» Медину. Клуб хочет в 2 раза больше

    «Зенит» хочет купить у «Боки Хуниорс» полузащитника Кристиана Медину.

    По информации El Entrasigente, клуб из Санкт-Петербурга предложил 6,5 миллиона евро за 19-летнего форварда. «Бока» отклонила это предложение и хочет выручить за футболиста 13 миллионов евро.

    В ближайшее время «Зенит» сделает улучшенное предложение по Медине, так как к нему есть интерес со стороны европейских клубов.

    • Медина получил вызов в сборную Аргентины на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
    • Он провел 32 матча в этом сезоне, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: El Entrasigente

    Аргентинское общественно-политическое СМИ. Аудитория в твиттере - более 83 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:33
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14226

      paracetamol 1 час назад

      32 матча в этом сезоне, забил 1 гол и сделал 1 ассист ..... зачем Себу продавали?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6569

      серега кашин 1 час назад

      ну придетсься 13 платить , газпром отвалит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1147

      ПалкоВводецъ 2 часа назад

      Сомневаюсь я однако. Гыгыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22512

      vladimir-7 > ПалкоВводецъ 1 час назад

      Футбола нет, писать нечего, вот и разбавляют пустоту.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10203

      Вомбат 2 часа назад

      Давно не было очередных серий в сериале "Бред про Зенит".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5211

      Давид59 2 часа назад

      Бомбардир! Разберитесь сперва - он форвард или полузащитник?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14051

      KLIM777 > Давид59 2 часа назад

      судя по тому, что 32 матча и 1 гол и 1 ассист уже не настолько важно разбираться))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9157

      Fusballer > Давид59 1 час назад

      Форвард в теле полузащитника.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1270

      ab15488 2 часа назад

      Защита дырявая, а они хавбеков просматривают, гениально!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22512

      vladimir-7 > ab15488 1 час назад

      Так в жизни считается, что лучшая защита, это нападение.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1270

      ab15488 > vladimir-7 1 час назад

      Ювентусу это расскажите)) Было крайне неприятно смотреть с какой легкостью Кьеза и Диабала проходили защиту Зенита

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22512

      vladimir-7 > ab15488 1 час назад

      Юноша, я к Зениту не имею никакого отношения.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1270

      ab15488 > vladimir-7 1 час назад

      Видимо поэтому читаете посты и комменты о команде к которой не имеете никакого отношения? Своеобразный вы человек...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22512

      vladimir-7 > ab15488 57 минут назад

      Даже уникальный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4149

      Semenycch 3 часа назад

      Ложь! Этот сопливый парень играет на позиции бокс-ту-бокс, а игроков этого амплуа в Зените хоть отбавляй!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2107

      acor94 > Semenycch 3 часа назад

      Всё верно, но поговаривают, Оздоев хочет уйти, если есть местечко в лимите, то можно и взять.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4149

      Semenycch > acor94 3 часа назад

      Там и без Оздоева очередь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2107

      acor94 > Semenycch 1 час назад

      Значит кто-то точно собирается на выход.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      jek718875 3 часа назад

      32 матча,1 гол,1 асист,это то,что надо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +935

      Taps 3 часа назад

      Доморощенных привлекай, Зенит.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91018
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68090
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru