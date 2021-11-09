El Entrasigente: «Зенит» предложил 6,5 миллиона за хавбека «Боки Хуниорс» Медину. Клуб хочет в 2 раза больше

«Зенит» хочет купить у «Боки Хуниорс» полузащитника Кристиана Медину.
По информации El Entrasigente, клуб из Санкт-Петербурга предложил 6,5 миллиона евро за 19-летнего форварда. «Бока» отклонила это предложение и хочет выручить за футболиста 13 миллионов евро.
В ближайшее время «Зенит» сделает улучшенное предложение по Медине, так как к нему есть интерес со стороны европейских клубов.
- Медина получил вызов в сборную Аргентины на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
- Он провел 32 матча в этом сезоне, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
Источник: El Entrasigente
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