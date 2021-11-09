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  • El Entrasigente: «Зенит» предложил 6,5 миллиона за хавбека «Боки Хуниорс» Медину. Клуб хочет в 2 раза больше

El Entrasigente: «Зенит» предложил 6,5 миллиона за хавбека «Боки Хуниорс» Медину. Клуб хочет в 2 раза больше

9 ноября 2021, 09:33
17

«Зенит» хочет купить у «Боки Хуниорс» полузащитника Кристиана Медину.

По информации El Entrasigente, клуб из Санкт-Петербурга предложил 6,5 миллиона евро за 19-летнего форварда. «Бока» отклонила это предложение и хочет выручить за футболиста 13 миллионов евро.

В ближайшее время «Зенит» сделает улучшенное предложение по Медине, так как к нему есть интерес со стороны европейских клубов.

  • Медина получил вызов в сборную Аргентины на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
  • Он провел 32 матча в этом сезоне, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

Источник: El Entrasigente

Аргентинское общественно-политическое СМИ. Аудитория в твиттере - более 83 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Бока Хуниорс Зенит
Комментарии (17)
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Taps
1636440051
Доморощенных привлекай, Зенит.
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jek718875
1636440311
32 матча,1 гол,1 асист,это то,что надо
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ab15488
1636442006
Защита дырявая, а они хавбеков просматривают, гениально!
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Давид59
1636443420
Бомбардир! Разберитесь сперва - он форвард или полузащитник?
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Вомбат
1636444244
Давно не было очередных серий в сериале "Бред про Зенит".
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серега кашин
1636445928
ну придетсься 13 платить , газпром отвалит
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paracetamol
1636448055
32 матча в этом сезоне, забил 1 гол и сделал 1 ассист ..... зачем Себу продавали?
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Hektor 84
1636460777
Сомнительная статистика
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