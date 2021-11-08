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Клаудиньо извинился за удаление в матче «Урал» – «Зенит»

8 ноября 2021, 12:34
4

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о своем удалении с поля в начале второго тайма игры 14-го тура РПЛ против «Урала».

– Что скажете об игре с «Уралом»?

– Тяжeлый матч. Соперник был очень закрыт. Из-за этого найти пространство на чужой половине оказалось не просто.

И, конечно, расстроен и результатом, и тем, что получил красную карточку. Мы должны были брать три очка. Но, увы, не получилось, тем более, что второй тайм играли вдесятером.

Сейчас главное немного отдохнуть, набраться сил, потом вернуться в чемпионат и побеждать.

– Как вы оцените эпизод с вашим удалением?

– Фол с моей стороны был. Но, конечно, не хотел сыграть так грубо. И даже пытался убрать ногу. Но получилось так, как получилось.

К слову, это было моe первое нарушение в игре, поэтому была мысль, что судья поступил со мной слишком жестко. Честно говоря, думал желтая, но точно не красная.

В любом случае, хотел бы извиниться перед Адамовым. Скажу ещe раз – не хотел играть против него грубо, нанести ему травму. Пытался сыграть в мяч, но получилось так, что я поднял ногу и попал в ногу Адамова.

  • Клаудиньо удалили на 51-й минуте.
  • Играя вдесятером, «Зенит» не сумел победить «Урал» – ничья 0:0.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Адамов Арсен Клаудиньо
Комментарии (4)
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Томик
1636365939
Приличный человек, оказывается. А вот Ахметов не сподобился на извинения. Рафик был совершенно невиновник.
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ArReal
1636366899
Хитрожопый Клаудиньо удалился перед матчами сборных, чтобы из отпуска на несколько дней позже с карнавала приехать)))
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Garrincha58
1636368868
а за что извиняться игровое столкновение таких куча травмы не нанёс это футбол за эти риски они миллионы получают
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renepjd
1636392126
Как это соперник был очень закрыт? Они прессинговали даже возле чужой штрафной. Выйдите из под пресса - и их половина вообще свободна.
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