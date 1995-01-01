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    Клаудиньо извинился за удаление в матче «Урал» – «Зенит»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о своем удалении с поля в начале второго тайма игры 14-го тура РПЛ против «Урала».

    – Что скажете об игре с «Уралом»?

    – Тяжeлый матч. Соперник был очень закрыт. Из-за этого найти пространство на чужой половине оказалось не просто.

    И, конечно, расстроен и результатом, и тем, что получил красную карточку. Мы должны были брать три очка. Но, увы, не получилось, тем более, что второй тайм играли вдесятером.

    Сейчас главное немного отдохнуть, набраться сил, потом вернуться в чемпионат и побеждать.

    – Как вы оцените эпизод с вашим удалением?

    – Фол с моей стороны был. Но, конечно, не хотел сыграть так грубо. И даже пытался убрать ногу. Но получилось так, как получилось.

    К слову, это было моe первое нарушение в игре, поэтому была мысль, что судья поступил со мной слишком жестко. Честно говоря, думал желтая, но точно не красная.

    В любом случае, хотел бы извиниться перед Адамовым. Скажу ещe раз – не хотел играть против него грубо, нанести ему травму. Пытался сыграть в мяч, но получилось так, что я поднял ногу и попал в ногу Адамова.

    • Клаудиньо удалили на 51-й минуте.
    • Играя вдесятером, «Зенит» не сумел победить «Урал» – ничья 0:0.

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    Источник: «Матч ТВ»

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