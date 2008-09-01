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    Бенитес – об интересе «Эвертона» к Головину: «Слишком рано говорить о трансферах»

    Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес отказался комментировать трансферные слухи вокруг клуба.

    Сообщалось, что англичане претендуют на полузащитника «Монако» Александра Головина.

    «Если вы спросите меня о трансферных планах за неделю до начала зимнего окна, возможно, я смогу что-то ответить, но пока слишком рано говорить об этом.

    Думаю, у нас будут деньги на трансферы, но вряд ли это будет большая сумма. Постараемся найти подходящих для команды игроков», – сказал Бенитес.

    • «Эвертон» идет на 11-м месте в таблице АПЛ.
    • Рыночная стоимость Головина – 28 миллионов евро.

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    Источник: Liverpool Echo

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    Сегодня, 08:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14880

      Garrincha58 3 часа назад

      Головин в АПЛ вообще играть не сможет он в Монако то через игру травмируется, а там и вовсе постоянно лечиться будет

      0
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      Рейтинг: +18

      Вайвайнах > Garrincha58 2 часа назад

      Во Франции жёсткий футбол так то,посмотри на лазарет псж к примеру

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