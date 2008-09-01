Бенитес – об интересе «Эвертона» к Головину: «Слишком рано говорить о трансферах»

Головин в АПЛ вообще играть не сможет он в Монако то через игру травмируется, а там и вовсе постоянно лечиться будет
Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес отказался комментировать трансферные слухи вокруг клуба.
Сообщалось, что англичане претендуют на полузащитника «Монако» Александра Головина.
«Если вы спросите меня о трансферных планах за неделю до начала зимнего окна, возможно, я смогу что-то ответить, но пока слишком рано говорить об этом.
Думаю, у нас будут деньги на трансферы, но вряд ли это будет большая сумма. Постараемся найти подходящих для команды игроков», – сказал Бенитес.
- «Эвертон» идет на 11-м месте в таблице АПЛ.
- Рыночная стоимость Головина – 28 миллионов евро.