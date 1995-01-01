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    Головин может перейти в «Эвертон»

    «Эвертон» претендует на полузащитника «Монако» Александра Головина.

    По информации «Чемпионата», английский клуб проявляет серьезную заинтересованность в услугах 25-летнего футболиста.

    Переговоры о трансфере россиянина пока находятся на начальной стадии.

    • В текущем сезоне Головин забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 13 матчах.
    • Рыночная стоимость хавбека – 28 миллионов евро.
    • Его контракт с «Монако» рассчитан до июня 2024 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:19
    Комментарии7
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      Рейтинг: +9030

      playsh 1 час назад

      Несомненно,это шаг в перёд,но Эвертон команда средненькая.Подумать надо крепко.

      1
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      Рейтинг: +3675

      FENIX-SL 1 час назад

      ну не надо!
      пусть это и шаг вперед..
      но не в Эвертон который состав меняет каждый год
      там и звезды не задерживаются

      в тот же Лестер перейти было бы перспективнее

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1390

      Блямба 1 час назад

      Ну,в АПЛ точно ждёт судьба хрустальная ,имени Черышева.
      Придётся на паралимпиаду кататься потом.

      Угробят парня,он и так ,на раз выходит..

      2
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      Рейтинг: +6518

      серега кашин 2 часа назад

      апл это огромнейший шаг вперед для любого игрока

      2
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      Рейтинг: +1052

      БОМЖАРНИК 2 часа назад

      Слухи! Голове и Монако неплохо,да еще и игрок основы!!

      Была бы такая новость про дзюбы со стула упал бы

      3
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      Рейтинг: +2755

      Derzkiy1 > БОМЖАРНИК 2 часа назад

      Про рукоблуда щас напишут, что Клопп или Гвардиола его рассматривает

      3
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      Рейтинг: +66

      FCSpartakM > БОМЖАРНИК 2 часа назад

      сосновы, он там больше лечиться, чем играет

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