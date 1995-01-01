Головин может перейти в «Эвертон»

Несомненно,это шаг в перёд,но Эвертон команда средненькая.Подумать надо крепко.
«Эвертон» претендует на полузащитника «Монако» Александра Головина.
По информации «Чемпионата», английский клуб проявляет серьезную заинтересованность в услугах 25-летнего футболиста.
Переговоры о трансфере россиянина пока находятся на начальной стадии.
- В текущем сезоне Головин забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 13 матчах.
- Рыночная стоимость хавбека – 28 миллионов евро.
- Его контракт с «Монако» рассчитан до июня 2024 года.