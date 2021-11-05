«Химки» назовут имя нового тренера до 20 ноября

Депутат Государственной думы РФ, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, когда у подмосковной команды появится новый главный тренер.

«Список [кандидатов] пока не сформирован – с «Крыльями Советов» отыграем и всю следующую неделю посвятим этому, как и говорили.

В понедельник-вторник плюс-минус список определим. Он будет укороченный, в нем будут те тренеры, с которыми будем говорить.

Думаю, до 20 ноября, до завершения паузы на игры сборных [объявим нового главного тренера]», – сказал Терюшков.