«Химки» назовут имя нового тренера до 20 ноября

Депутат Государственной думы РФ, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, когда у подмосковной команды появится новый главный тренер.
«Список [кандидатов] пока не сформирован – с «Крыльями Советов» отыграем и всю следующую неделю посвятим этому, как и говорили.
В понедельник-вторник плюс-минус список определим. Он будет укороченный, в нем будут те тренеры, с которыми будем говорить.
Думаю, до 20 ноября, до завершения паузы на игры сборных [объявим нового главного тренера]», – сказал Терюшков.
- 25 октября «Химки» объявили об отставке Игоря Черевченко.
- С тех пор обязанности главного тренера исполняет Игорь Ющенко.
- Команда идет на предпоследнем месте в РПЛ по итогам 13 туров.
Источник: ТАСС