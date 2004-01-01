Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    «Химки» назовут имя нового тренера до 20 ноября

    Депутат Государственной думы РФ, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, когда у подмосковной команды появится новый главный тренер.

    «Список [кандидатов] пока не сформирован – с «Крыльями Советов» отыграем и всю следующую неделю посвятим этому, как и говорили.

    В понедельник-вторник плюс-минус список определим. Он будет укороченный, в нем будут те тренеры, с которыми будем говорить.

    Думаю, до 20 ноября, до завершения паузы на игры сборных [объявим нового главного тренера]», – сказал Терюшков.

    • 25 октября «Химки» объявили об отставке Игоря Черевченко.
    • С тех пор обязанности главного тренера исполняет Игорь Ющенко.
    • Команда идет на предпоследнем месте в РПЛ по итогам 13 туров.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:00
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90880
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68035
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru