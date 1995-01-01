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    Шмейхель: «Доминировали и должны были побеждать. «Спартак» забил после пары моментов»

    Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель прокомментировал ничью со «Спартаком» (1:1) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.

    «Игра должна была закончиться победой. Мы доминировали на поле на протяжении большей части встречи, а соперник забил после пары голевых моментов.

    На данный момент мы слишком много пропускаем, но у нас даже при этом было достаточно возможностей для того, чтобы вырвать победу», – сказал Шмейхель.

    • На 75-й минуте Александр Селихов отразил пенальти.
    • «Спартак» и «Лестер» остались на 4-м и 3-м местах в группе соответственно.
    • Столичный клуб не побеждает в 5 последних матчах.

    Селихов – об отбитом пенальти: «Тренер все разжевал, оставалось прыгнуть в нужный угол»

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    Источник: сайт УЕФА

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