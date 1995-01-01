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    Селихов – об отбитом пенальти: «Тренер все разжевал, оставалось прыгнуть в нужный угол»

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал эпизод с отбитым пенальти в концовке матча с «Лестером» (1:1) в Лиге Европы.

    Голкипер столичного клуба на 75-й минуте отразил пенальти, который исполнил Джейми Варди.

    «Мы готовились к пенальти с тренером вратарей, просматривали, тренер все разжевал, оставалось только прыгнуть в нужный угол. Понимаем ли, что требует от нас тренер? Конечно, уже 6 месяцев работаем, выходя на поле – знаем, что делать. Но не всегда получается, что мы хотим.

    Как настраивался на матч? Ничего такого не было, просто готовились и знали, что будет сложно, как игра очередная.

    Узнал о том, что сыграю вчера на тренировке, Витория отдельно мне ничего не говорил. С главным тренером мы говорили всей командой, он поблагодарил нас за игру, еще будет разбор, там уже конкретно поговорим обо всем.

    Я доволен игрой команды, мы отдали все сил», – сказал Селихов.

    • Для Селихова этот матч был вторым за «Спартак» в текущем сезоне.
    • «Спартак» и «Лестер» остались на 4-м и 3-м местах в группе соответственно.
    • Столичный клуб не побеждает в 5 последних матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8334

      САДЫЧОК 8 минут назад

      Честно , сказать - бьющий , ударил очень слабо и не в угол...

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      Рейтинг: +112

      Arturashvilli 29 минут назад

      Он так долго не играл, но вчера Селихов показал, что даже в таком состоянии он по уровню на голову выше Максимки

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