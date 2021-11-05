Селихов – об отбитом пенальти: «Тренер все разжевал, оставалось прыгнуть в нужный угол»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал эпизод с отбитым пенальти в концовке матча с «Лестером» (1:1) в Лиге Европы.
Голкипер столичного клуба на 75-й минуте отразил пенальти, который исполнил Джейми Варди.
«Мы готовились к пенальти с тренером вратарей, просматривали, тренер все разжевал, оставалось только прыгнуть в нужный угол. Понимаем ли, что требует от нас тренер? Конечно, уже 6 месяцев работаем, выходя на поле – знаем, что делать. Но не всегда получается, что мы хотим.
Как настраивался на матч? Ничего такого не было, просто готовились и знали, что будет сложно, как игра очередная.
Узнал о том, что сыграю вчера на тренировке, Витория отдельно мне ничего не говорил. С главным тренером мы говорили всей командой, он поблагодарил нас за игру, еще будет разбор, там уже конкретно поговорим обо всем.
Я доволен игрой команды, мы отдали все сил», – сказал Селихов.
- Для Селихова этот матч был вторым за «Спартак» в текущем сезоне.
- «Спартак» и «Лестер» остались на 4-м и 3-м местах в группе соответственно.
- Столичный клуб не побеждает в 5 последних матчах.