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    Сантос, Оздоев и Кузяев смогут играть за «Зенит» после паузы на матчи сборных

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации с травмированными футболистами команды.

    – Что сейчас известно о сроках возвращения в общую группу Дугласа Сантоса и Магомеда Оздоева?

    – Что касается Магомеда, то он начинает потихоньку тренироваться – выборочно выполняет упражнения в общей группе, начиная с сегодняшнего дня. Скорее всего, он будет готов к тому, чтобы играть уже после паузы на матчи сборных.

    Что касается Дугласа, то с ним ситуация аналогичная. То же самое и с Кузяевым, который сейчас вообще не тренируется. После 8 ноября ему будет сделан контрольный снимок, после чего станет понятно, когда он начнет тренироваться.

    – Все остальные игроки готовятся к матчу с «Уралом» в штатном режиме?

    – Да. Есть небольшие вопросы по Стасу Крицюку, но надеюсь, что ничего серьезного. Все остальные готовятся.

    • Сантос не играет с 24 октября из-за травмы.
    • Оздоев выбыл из строя еще в июле.
    • Кузяев отсутствует уже более 2 недель.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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