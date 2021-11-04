Сантос, Оздоев и Кузяев смогут играть за «Зенит» после паузы на матчи сборных

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации с травмированными футболистами команды.

– Что сейчас известно о сроках возвращения в общую группу Дугласа Сантоса и Магомеда Оздоева?

– Что касается Магомеда, то он начинает потихоньку тренироваться – выборочно выполняет упражнения в общей группе, начиная с сегодняшнего дня. Скорее всего, он будет готов к тому, чтобы играть уже после паузы на матчи сборных.

Что касается Дугласа, то с ним ситуация аналогичная. То же самое и с Кузяевым, который сейчас вообще не тренируется. После 8 ноября ему будет сделан контрольный снимок, после чего станет понятно, когда он начнет тренироваться.

– Все остальные игроки готовятся к матчу с «Уралом» в штатном режиме?

– Да. Есть небольшие вопросы по Стасу Крицюку, но надеюсь, что ничего серьезного. Все остальные готовятся.

Сантос не играет с 24 октября из-за травмы.

Оздоев выбыл из строя еще в июле.

Кузяев отсутствует уже более 2 недель.

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