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  • Сантос, Оздоев и Кузяев смогут играть за «Зенит» после паузы на матчи сборных

Сантос, Оздоев и Кузяев смогут играть за «Зенит» после паузы на матчи сборных

4 ноября 2021, 20:58
4

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации с травмированными футболистами команды.

– Что сейчас известно о сроках возвращения в общую группу Дугласа Сантоса и Магомеда Оздоева?

– Что касается Магомеда, то он начинает потихоньку тренироваться – выборочно выполняет упражнения в общей группе, начиная с сегодняшнего дня. Скорее всего, он будет готов к тому, чтобы играть уже после паузы на матчи сборных.

Что касается Дугласа, то с ним ситуация аналогичная. То же самое и с Кузяевым, который сейчас вообще не тренируется. После 8 ноября ему будет сделан контрольный снимок, после чего станет понятно, когда он начнет тренироваться.

– Все остальные игроки готовятся к матчу с «Уралом» в штатном режиме?

– Да. Есть небольшие вопросы по Стасу Крицюку, но надеюсь, что ничего серьезного. Все остальные готовятся.

  • Сантос не играет с 24 октября из-за травмы.
  • Оздоев выбыл из строя еще в июле.
  • Кузяев отсутствует уже более 2 недель.

Семак: «После каждого сбора национальных команд «Зенит» теряет по игроку»

Семак: «Поражения никогда не поднимают настроения, но это возможность для движения вперед»

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Оздоев Магомед Крицюк Станислав Кузяев Далер Дуглас Сантос Семак Сергей
Комментарии (4)
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житель СПб
1636051894
Ждем на поле!
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paracetamol
1636094543
Пора Мишку Кержа на поле выпускать. Крицюк - такая же дыра!
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zigbert
1636127769
Оздоеву трудно будет пробиться в основной состав Зенита.
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