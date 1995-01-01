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    Глушаков: «В последнее время больно смотреть на «Спартак». Они не на своем месте»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал кризис в «Спартаке».

    «Федуну необходимо попасть в точку с тренером. Ему нужен человек, который будет душой переживать за «Спартак», соберет команду, будет иметь желание показывать стиль и подберет людей с философией такого футбола. Хорошую команду можно сделать.

    В последнее время больно смотреть на «Спартак»: как кричат фанаты, как переживают болельщики. Есть волнения и переживания, представляю, как ребятам сейчас тяжело, когда на них кричат, что нет результата.

    Все еще зависит от менеджмента. Кто-то приходит с желанием поднять «Спартак», кто-то – заработать на клубе. Но после чемпионского сезона распродать всех и утопить... Сейчас «Спартак» не на своем месте», – сказал 34-летний футболист.

    • Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
    • Он выигрывал с командой РПЛ, будучи капитаном в чемпионский сезон.
    • В текущем розыгрыше Премьер-лиги москвичи занимают 9-е место по итогам 13 туров.

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    Источник: «Вести»

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    Сегодня, 09:18
    Комментарии17
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      Рейтинг: +1259

      Урия Гип 3 минуты назад

      Сегодня Лестер наколотит им от души.

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      Рейтинг: +683

      Лфшт 4 минуты назад

      На своём. Пока эта еврейская хрень и его татарская шалава у руля, там ему и место

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10827

      Cleaner 14 минут назад

      Конечно не на своем месте. С такой игрой Спартак должен быть в ФНЛ...

      2
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      Рейтинг: +14004

      KLIM777 16 минут назад

      Зачем перебирать каждый год? Тедеско разве был плохим? При нем команда играла в яркий футбол и много забивала. Плюс еще точечное усиление необходимо и ослабить лимит и все пойдет. Глушаков уже прокурил все свои мозги

      0
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      Рейтинг: +6126

      vladik12 19 минут назад

      А ведь если бы не ты, Денис, та чемпионская команда не рассыпалась, стала бы династией и могла до сих пор всех выносить. С Массимо, с качественными трансферами от Трабукки и Гурцкая (как Фернандо, Адриано, Джикия) и отодвинутым от дел Федуном. Механизм бы работал и по сей день, но ты решил его хлопнуть.

      1
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      Рейтинг: +10827

      Cleaner > vladik12 12 минут назад

      То есть по Вашему, во всех бедах Спартака виноват НЕ Федун, а Глушаков??? Вот Вы загнули!!!

      0
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      Рейтинг: +26347

      silver29 1 час назад

      Что он плетет ? При федуне сменилось уже 14 !!! тренеров и слушает он не разум, а эскортницу. Не будет при нем порядку в команде ((((

      1
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      Рейтинг: +11619

      Литейный4 1 час назад

      Глушаков давно ненавидит срамтак.
      https://www.youtube.com/watch?v=SC571bMYkSI
      Гыгыгы

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4314

      ЮНик 1 час назад

      Больно смотреть на все клубы из РПЛ в матчах европейских кубков. Сегодня очередная боль. Двойная...(((

      2
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      Рейтинг: +22413

      vladimir-7 > ЮНик 1 час назад

      Братскую могилу не надо строить.

      0
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      Рейтинг: +10827

      Cleaner > ЮНик 2 минуты назад

      На Локо хоть надежда есть...

      0
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      Рейтинг: +14164

      paracetamol 1 час назад

      Конечно они не на своем месте. Их место 15-е или 16-е!

      4
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      Рейтинг: +22413

      vladimir-7 > paracetamol 1 час назад

      Почти угадал, место спартака в ФНЛ, его там давно ждут.

      3
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      ...
      Рейтинг: +3961

      mopecekca > vladimir-7 6 минут назад

      сосешь у бомжей за плюсики, мразь?

      0
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      Рейтинг: +7237

      mihail200606 1 час назад

      Весело зато...

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