Глушаков: «В последнее время больно смотреть на «Спартак». Они не на своем месте»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал кризис в «Спартаке».

«Федуну необходимо попасть в точку с тренером. Ему нужен человек, который будет душой переживать за «Спартак», соберет команду, будет иметь желание показывать стиль и подберет людей с философией такого футбола. Хорошую команду можно сделать.

В последнее время больно смотреть на «Спартак»: как кричат фанаты, как переживают болельщики. Есть волнения и переживания, представляю, как ребятам сейчас тяжело, когда на них кричат, что нет результата.

Все еще зависит от менеджмента. Кто-то приходит с желанием поднять «Спартак», кто-то – заработать на клубе. Но после чемпионского сезона распродать всех и утопить... Сейчас «Спартак» не на своем месте», – сказал 34-летний футболист.