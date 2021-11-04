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  • Глушаков: «В последнее время больно смотреть на «Спартак». Они не на своем месте»

Глушаков: «В последнее время больно смотреть на «Спартак». Они не на своем месте»

4 ноября 2021, 09:18
25

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал кризис в «Спартаке».

«Федуну необходимо попасть в точку с тренером. Ему нужен человек, который будет душой переживать за «Спартак», соберет команду, будет иметь желание показывать стиль и подберет людей с философией такого футбола. Хорошую команду можно сделать.

В последнее время больно смотреть на «Спартак»: как кричат фанаты, как переживают болельщики. Есть волнения и переживания, представляю, как ребятам сейчас тяжело, когда на них кричат, что нет результата.

Все еще зависит от менеджмента. Кто-то приходит с желанием поднять «Спартак», кто-то – заработать на клубе. Но после чемпионского сезона распродать всех и утопить... Сейчас «Спартак» не на своем месте», – сказал 34-летний футболист.

  • Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
  • Он выигрывал с командой РПЛ, будучи капитаном в чемпионский сезон.
  • В текущем розыгрыше Премьер-лиги москвичи занимают 9-е место по итогам 13 туров.

Источник: «Вести»
Россия. Премьер-лига Химки Спартак Глушаков Денис
Комментарии (25)
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Блямба
1636007156
Обширное интервью вышло. Теперь раздербаним на шесть новостей,глядишь ,и день прошёл... Красавцы.)
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mihail200606
1636007313
Весело зато...
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paracetamol
1636008122
Конечно они не на своем месте. Их место 15-е или 16-е!
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ЮНик
1636009113
Больно смотреть на все клубы из РПЛ в матчах европейских кубков. Сегодня очередная боль. Двойная...(((
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Урия Гип
1636014278
Сегодня Лестер наколотит им от души.
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Из Твери Леха
1636014644
Да уж, высоковато забрались)
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mamba9090909
1636015685
Как говорится - рыба гниёт с головы. Тренер, душой переживающий за Спартак, как говорит Глушаков, должен быть спартаковцем, с особым настроем. Таким должен быть и менеджмент, заряженный спартаковским духом. А пока они заряжены финансовым духом, то от Спартака будет идти дух гнили.
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haxxproxx
1636016582
Правильно сказал, не на своём, должны в ЛФЛ играть. А лучше в чемпионате гей-клубов
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Enter2006
1636016608
Не фанат Спартака, но пожелаю удачи. Очень хочу возрождения великого народного клуба!!!
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житель СПб
1636017368
Глушаков, как всегда, выражается нечетко. но мысль его понятна...А сам - немало приложил рук к сегодняшним неудачам. 34 года... скоро будет заканчивать.
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