Главные новости дня. Назван итоговый состав сборной России на ноябрьские матчи, «Спартак» объявил о трансфере Хлусевича

Месси: «В будущем хочу стать спортивным директором «Барселоны»

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«Тоттенхэм» уволил Нуну Эшпириту Санту и хочет назначить вместо него Конте

Сергеев, Хайкин, Смолов и Захарян – в итоговом составе сборной России на ноябрьские матчи. Карпин убрал из заявки 12 футболистов

Карпин: «Не рассматривали вызов Дзюбы. Когда мы надеялись на него, он сказал, что не готов»

«ПСЖ» может разорвать контракт с Рамосом из-за его травм

Оздоев хочет бесплатно уйти из «Зенита» летом. Им интересуются «Спартак», «Краснодар», «Динамо» и немецкие клубы

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