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  • Главные новости дня. Назван итоговый состав сборной России на ноябрьские матчи, «Спартак» объявил о трансфере Хлусевича

Главные новости дня. Назван итоговый состав сборной России на ноябрьские матчи, «Спартак» объявил о трансфере Хлусевича

2 ноября 2021, 00:13

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«Спартак» объявил о трансфере Хлусевича. Игрок мог перейти в «Зенит», «Краснодар» или «Рубин»

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Источник: «Бомбардир»
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