«Спартак» объявил о трансфере Хлусевича

Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич продолжит карьеру в «Спартаке».

Московский клуб объявил о трансфере 20-летнего футболиста. Его контракт, рассчитанный до конца сезона-2025/26, вступит в силу с 1 января.

Хавбек присоединится к новой команде после зимнего перерыва.