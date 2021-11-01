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    «Спартак» объявил о трансфере Хлусевича

    Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич продолжит карьеру в «Спартаке».

    Московский клуб объявил о трансфере 20-летнего футболиста. Его контракт, рассчитанный до конца сезона-2025/26, вступит в силу с 1 января.

    Хавбек присоединится к новой команде после зимнего перерыва.

    • Сообщалось, что «Спартак» заплатит за Хлусевича 3 миллиона евро.
    • Игрок выступал за «Арсенал» с 2018 года.
    • В его активе 49 матчей, 7 голов и 5 ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 12:14
    Комментарии19
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      Рейтинг: +14793

      Garrincha58 6 минут назад

      это лимит и так будет пока не отменят а так бы играл в Туле старался а сейчас Москва денег навалом пойдёт шопится как Урунов и всё жизнь удалась зачем жилы рвать

      1
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      Рейтинг: +9419

      ivany4 14 минут назад

      Честно говоря не совсем понятно заявление руководства Спартака, что если купят Хлусевича, то не будут продлевать контракт с Рассказовым. Они как бы на разных позициях играют.))
      В этой покупке можно видеть только одно - полное обновление середины поля на молодежь: Умяров, Литвинов, Игнатов, Денисов, Хлусевич.

      0
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      Рейтинг: +11487

      Литейный4 46 минут назад

      Конец карьере. В срамтак приходят умирать в футболе. Гыгыгы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +11487

      Литейный4 47 минут назад

      МЕГА трансфер. Тупое шило на обмылок! Гыгыгы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3594

      Snek 56 минут назад

      Ещё одна жертва лимита...
      Не ну на самом деле из Хлусевича мог бы вырасти нормальный футболист, но не в Спартаке, там испортят, потому что с молодёжью работать не умеют от слова совсем. Спартаку надо брать готовых футболистов, которые здесь и сейчас могут помочь клубу, как это делает Зенит.

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      Рейтинг: +8600

      Fusballer > Snek 52 минуты назад

      Да, я бы тоже хотел, чтобы приезжали готовые сильные игроки! Но у Лёни свой взгляд. И видимо не на футбол даже, а куда-то в сторону.

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      Рейтинг: +3396

      tarasofka 56 минут назад

      зенит: покупает клаудиньо за 12 лямов
      спартак: покупает педрошу за 12 лямов

      какие ещё нужны доказательства, что селекция спартака, как и сам спартак, — Г?

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      Рейтинг: +8600

      Fusballer > tarasofka 55 минут назад

      Зенит покупает Малкома за 40 лямов, без которого Зенит выглядит только лучше)))

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      Рейтинг: +3396

      tarasofka > Fusballer 36 минут назад

      пересмотри первый тайм рубин-зенит, как он играл - думаю, вопросы отпадут. вам ещё повезло, что он пропускал матч со спартаком.

      и не забывай, что даже 4 место в группе очень хорошо оплачивается, ежегодно по 40+ лямов капает, так что можно позволить разок купить малкома. гы-гы.

      и ещё. зенит научился крупно продавать, в отличие от вас, которые только зулуса сбагрили, чтобы потом вернуть обратно. халки, витсели - это ладно. но даже продажа паредеса принесла нам на вырученные с него деньги ракицкого, барриоса и азмуна. и ещё сдача осталась. и когда за клаудиньо придёт челси через год-другой - подумай, сколько зенит за него выручит и кого купит снова.

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      Рейтинг: +25864

      Боцман59rus 1 час назад

      _ тренерский штаб на чемоданах, спортивный директор х.з. где, самое время делать покупки, да еще и с двойной переплатой. Кризис- кризисом, а откатное н,а,е,б,а,л,о,в,о на трансферах никто не отменял. Стабильность ФК Эскортница в этом вопросе не может не радовать, особенно конкурентов>)))

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      Рейтинг: +5227

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Вот это я понимаю, вот это бомба! Трансфер уровня мега-приобретений Хендрикса, Кофрие, Крала и Тиля! Феноменально - искать усиление в команде, из года в год борющейся за выживание. Браво!

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      Рейтинг: +1257

      ab15488 > Ганнибал Лектор 56 минут назад

      Да может быть и хороший защитник, но ему 20 лет! И на фоне того, что летом уходит Жиго, прогрессировать ему придется рядом с Джикией, в крайне нервной обстановке и, скорей всего, с другим тренером. Поэтому парень явно пошел не за футболом.

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      Рейтинг: +8600

      Fusballer > ab15488 51 минуту назад

      С Джикией, Кофрие и Рассказовым - топчик!

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      Рейтинг: +2541

      seth343 > ab15488 5 минут назад

      Он же полузащитник.

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      Рейтинг: +1128

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      А да стыдно за дырозенит)!!

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      Рейтинг: +1128

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      А зенит будет зимой по 40 лям народного бабла снова в бухивать во второсортных бразил и аргов,а в итоге опять опозоряться в ЛЧ и снова страна будет ликовать с флагмана дырявого!!!! хахаха!!!

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