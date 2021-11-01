«Спартак» объявил о трансфере Хлусевича

это лимит и так будет пока не отменят а так бы играл в Туле старался а сейчас Москва денег навалом пойдёт шопится как Урунов и всё жизнь удалась зачем жилы рвать
Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич продолжит карьеру в «Спартаке».
Московский клуб объявил о трансфере 20-летнего футболиста. Его контракт, рассчитанный до конца сезона-2025/26, вступит в силу с 1 января.
Хавбек присоединится к новой команде после зимнего перерыва.
- Сообщалось, что «Спартак» заплатит за Хлусевича 3 миллиона евро.
- Игрок выступал за «Арсенал» с 2018 года.
- В его активе 49 матчей, 7 голов и 5 ассистов.