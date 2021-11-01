Черчесов может возглавить сборную Польши. Это случится, если команда не выйдет на ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить сборную Польши, сообщает «Матч ТВ».
58-летний тренер, заинтересованный в работе, уже общался с президентом Польского футбольного союза Цезарием Кулешой. Разговор носил неофициальный характер.
Черчесов может возглавить сборную Польши только в случае невыхода команды на ЧМ-2022. Поляки идут на втором месте в группе I, отставая на три очка от англичан и на два балла опережая Албанию.
Команда, занявшая первое место в группе, напрямую выйдет на ЧМ. Вторая команда сыграет в плей-офф.
- Черчесов с 2015 по 2016 год тренировал польскую «Легию» и выиграл с командой золотой дубль.
- С июля он остается без работы после ухода из сборной России.
Фанаты «Легии» требовали возвращения Черчесова во время матча
Источник: «Матч ТВ»
Одно знаю наверняка: такого БАБЛИЩА, которое он загреб со сбродной России, он больше нигде не загребет. Только в Катаре или у саудитов. Если, конечно, туда позовут. Но там шейхи очень своенравные: на хер пошлют и никакого одобрения местной федерации футбола не спросят!)))