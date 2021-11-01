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  • Черчесов может возглавить сборную Польши. Это случится, если команда не выйдет на ЧМ-2022

Черчесов может возглавить сборную Польши. Это случится, если команда не выйдет на ЧМ-2022

1 ноября 2021, 17:26
21

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить сборную Польши, сообщает «Матч ТВ».

58-летний тренер, заинтересованный в работе, уже общался с президентом Польского футбольного союза Цезарием Кулешой. Разговор носил неофициальный характер.

Черчесов может возглавить сборную Польши только в случае невыхода команды на ЧМ-2022. Поляки идут на втором месте в группе I, отставая на три очка от англичан и на два балла опережая Албанию.

Команда, занявшая первое место в группе, напрямую выйдет на ЧМ. Вторая команда сыграет в плей-офф.

  • Черчесов с 2015 по 2016 год тренировал польскую «Легию» и выиграл с командой золотой дубль.
  • С июля он остается без работы после ухода из сборной России.

Фанаты «Легии» требовали возвращения Черчесова во время матча

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Польша Черчесов Станислав
Комментарии (21)
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Fusballer
1635776957
Черчесов и Левандовский - это будет мощь!
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фанат джигурды
1635780834
Чемпионат мира- лесом. Явился пан Черчесов. С ним много рыбы Не страшны любые глыбы.
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моэм
1635782526
СТАНИСЛАВА Черчесова очень сильно уважают в Польше ... приняв Легию находящейся в зоне вылета с 3 победами , он , за один сезон , сделал с ней золотой дубль , после чего принял сб. России ... ещё важнейшая деталь : в Польше . имя СТАНИСЛАВ самое популярное имя и несёт в себе некий магический ореол после убийства епископа Станислава королём Болеславом ... поэтому королей Польши с именем Станислав не выбирали , а когда королём Польши , вопреки традиции , выбрали СТАНИСЛАВА Понятовского , Польша перестала существовать как самостоятельное государство....вот и неверь теперь в магию имени.
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Loko_Roma
1635783064
Представляю, как Стас просит перевод на карту Мир денег для вкючения в состав Левандовкого
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saf05
1635784587
Нам это на руку, одним конкурентом меньше. Нужно всех наших тренеришек разослать по миру и тогда мы ЧЕМПИОНЫ.
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derrik2000
1635786257
Если в Польше у него опять всё получится, поляки только порадуются. А мне, например, по барабану.


Одно знаю наверняка: такого БАБЛИЩА, которое он загреб со сбродной России, он больше нигде не загребет. Только в Катаре или у саудитов. Если, конечно, туда позовут. Но там шейхи очень своенравные: на хер пошлют и никакого одобрения местной федерации футбола не спросят!)))

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kokor2d2
1635788785
Ну а почему нет. Там состав раза в 1.5 - 2 сильнее. Глядишь, и получится.
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ВетеR
1635796071
Боже, дай мозгов Польской футбольной федерации
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САДЫЧОК
1635798582
Все видят , что это не тренер !
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Hektor 84
1635876367
Левандовски будет в шоке от такого выбора)))
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