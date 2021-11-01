Черчесов может возглавить сборную Польши. Это случится, если команда не выйдет на ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить сборную Польши, сообщает «Матч ТВ».

58-летний тренер, заинтересованный в работе, уже общался с президентом Польского футбольного союза Цезарием Кулешой. Разговор носил неофициальный характер.

Черчесов может возглавить сборную Польши только в случае невыхода команды на ЧМ-2022. Поляки идут на втором месте в группе I, отставая на три очка от англичан и на два балла опережая Албанию.

Команда, занявшая первое место в группе, напрямую выйдет на ЧМ. Вторая команда сыграет в плей-офф.

Черчесов с 2015 по 2016 год тренировал польскую «Легию» и выиграл с командой золотой дубль.

С июля он остается без работы после ухода из сборной России.

Фанаты «Легии» требовали возвращения Черчесова во время матча