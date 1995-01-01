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    Черчесов может возглавить сборную Польши. Это случится, если команда не выйдет на ЧМ-2022

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить сборную Польши, сообщает «Матч ТВ».

    58-летний тренер, заинтересованный в работе, уже общался с президентом Польского футбольного союза Цезарием Кулешой. Разговор носил неофициальный характер.

    Черчесов может возглавить сборную Польши только в случае невыхода команды на ЧМ-2022. Поляки идут на втором месте в группе I, отставая на три очка от англичан и на два балла опережая Албанию.

    Команда, занявшая первое место в группе, напрямую выйдет на ЧМ. Вторая команда сыграет в плей-офф.

    • Черчесов с 2015 по 2016 год тренировал польскую «Легию» и выиграл с командой золотой дубль.
    • С июля он остается без работы после ухода из сборной России.

    Фанаты «Легии» требовали возвращения Черчесова во время матча

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:26
    Комментарии12
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      Рейтинг: +279

      Great Tartaria 5 минут назад

      потом опять всю Россию из за чабана ненавидеть будут)

      0
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      Рейтинг: +100

      saf05 23 минуты назад

      Нам это на руку, одним конкурентом меньше. Нужно всех наших тренеришек разослать по миру и тогда мы ЧЕМПИОНЫ.

      1
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      Рейтинг: +1105

      Loko_Roma 49 минут назад

      Представляю, как Стас просит перевод на карту Мир денег для вкючения в состав Левандовкого

      1
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      Рейтинг: +1209

      моэм 58 минут назад

      СТАНИСЛАВА Черчесова очень сильно уважают в Польше ... приняв Легию находящейся в зоне вылета с 3 победами , он , за один сезон , сделал с ней золотой дубль , после чего принял сб. России ... ещё важнейшая деталь : в Польше . имя СТАНИСЛАВ самое популярное имя и несёт в себе некий магический ореол после убийства епископа Станислава королём Болеславом ... поэтому королей Польши с именем Станислав не выбирали , а когда королём Польши , вопреки традиции , выбрали СТАНИСЛАВА Понятовского , Польша перестала существовать как самостоятельное государство....вот и неверь теперь в магию имени.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1105

      Loko_Roma > моэм 50 минут назад

      Дрочеслав тоже имя сакральное

      2
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      Рейтинг: +1884

      фанат джигурды 1 час назад

      Чемпионат мира- лесом.
      Явился пан Черчесов.
      С ним много рыбы
      Не страшны любые глыбы.

      1
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      Рейтинг: +2082

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Ждем слива разоблачающего видео про Артема Левандовского...

      1
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      Рейтинг: +15

      Бумбраш 1 час назад

      полевой командир выходит на тропу войны

      1
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      Рейтинг: +25910

      пьяныйхоровод 2 часа назад

      Сейчас пшеки поднапрягутся и выйдут ( от греха подальше).

      5
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      Рейтинг: +8653

      Fusballer 2 часа назад

      Черчесов и Левандовский - это будет мощь!

      3
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      Рейтинг: +25910

      пьяныйхоровод > Fusballer 2 часа назад

      Галантерейщик и кардинал - это сила !

      1
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      Рейтинг: +4118

      Semenycch 2 часа назад

      Черчесова очень ценят в Польше.

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