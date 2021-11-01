Фанаты «Легии» требовали возвращения Черчесова во время матча

В 13-м туре чемпионата Польши «Легия» дома проиграла «Погони» со счетом 0:2.
Во время матча фанаты варшавской команды требовали возвращения Станислава Черчесова на пост главного тренера.
- Россиянин возглавлял «Легию» с 2015 по 2016 год и выиграл с командой золотой дубль.
- С июля он остается без работы после ухода из сборной России.
- «Легия» сейчас занимает 16-е место в чемпионате из 18.
- Поляки играют в одной группе Лиги Европы со «Спартаком».
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Источник: Твиттер Вячеслава Короткина