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    Фанаты «Легии» требовали возвращения Черчесова во время матча

    В 13-м туре чемпионата Польши «Легия» дома проиграла «Погони» со счетом 0:2.

    Во время матча фанаты варшавской команды требовали возвращения Станислава Черчесова на пост главного тренера.

    • Россиянин возглавлял «Легию» с 2015 по 2016 год и выиграл с командой золотой дубль.
    • С июля он остается без работы после ухода из сборной России.
    • «Легия» сейчас занимает 16-е место в чемпионате из 18.
    • Поляки играют в одной группе Лиги Европы со «Спартаком».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Вячеслава Короткина

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    Сегодня, 09:24
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3380

      tarasofka 4 минуты назад

      забирайте)

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      Рейтинг: +1329

      Parham 9 минут назад

      Ввваааууу!

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      Рейтинг: +25861

      Боцман59rus 32 минуты назад

      ' вот будет смеху, если два представителя восточной европы, разучившихся играть в футбол и сливающие чемпионат по полной, выйдут в плей офф ЛЕ, находясь в группе с Наполи и Лестером>))

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      Рейтинг: +3939

      mopecekca 1 час назад

      Здравствуй, Черчесов!))

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      Рейтинг: +2094

      acor94 > mopecekca 45 минут назад

      Надеюсь, скоро, такая же акция пройдёт и на матче Спартака)

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