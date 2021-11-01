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  • Фанаты «Легии» требовали возвращения Черчесова во время матча

Фанаты «Легии» требовали возвращения Черчесова во время матча

1 ноября 2021, 09:24
11

В 13-м туре чемпионата Польши «Легия» дома проиграла «Погони» со счетом 0:2.

Во время матча фанаты варшавской команды требовали возвращения Станислава Черчесова на пост главного тренера.

  • Россиянин возглавлял «Легию» с 2015 по 2016 год и выиграл с командой золотой дубль.
  • С июля он остается без работы после ухода из сборной России.
  • «Легия» сейчас занимает 16-е место в чемпионате из 18.
  • Поляки играют в одной группе Лиги Европы со «Спартаком».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер Вячеслава Короткина
Европа Легия Черчесов Станислав
Комментарии (11)
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Боцман59rus
1635749936
' вот будет смеху, если два представителя восточной европы, разучившихся играть в футбол и сливающие чемпионат по полной, выйдут в плей офф ЛЕ, находясь в группе с Наполи и Лестером>))
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Parham
1635751303
Ввваааууу!
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Fusballer
1635752623
Черчесов сделал Легию великой, поэтому любовь фанатов вполне заслуженна!
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FanatSerj
1635756145
Почему бы и нет, если состав конкурентный он ставит игру быстро, плюс у него не забалуешь по физики будут всё как Усейн Болт и Кипчоге вместе взятые бегать)) Не только в Легии он удачно порулил, в Динамо у него было тоже хорошо, высокое место в РПЛ и 6 побед в ЛЕ причем это в одном сезоне на два фронта, пока там питерский иуда не начал баламутить. Да и сборная на ЧМ это какая то фантастика и чудо было. Кстати опять же Хорваты, сейчас даже задача попроще у Карпина и ничьи в основное время с ними хватит для прохода, будем смотреть.
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paracetamol
1635757881
Пусть бы забирали физрука, у нас он нахр никому не нужен. Глядишь, и свинарник бы очки какие заработал в ЛЕ.
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NewLife
1635758112
Pan Czerczesow. witamy))
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Andrew01
1635760633
На пост главного тренера сборной России? не нравится, что наша сборная очки стала набирать? Шутка конечно. Пусть идет, через пару месяцев погонят поганой метлой, Черчесов как тренер кончился после ЧМ-2018, в космос улетел.
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zigbert
1635777060
Ну как тут отказать поклонникам Легии. Хорошее помнится надолго.
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