Фанаты «Легии» требовали возвращения Черчесова во время матча

В 13-м туре чемпионата Польши «Легия» дома проиграла «Погони» со счетом 0:2.

Во время матча фанаты варшавской команды требовали возвращения Станислава Черчесова на пост главного тренера.

Россиянин возглавлял «Легию» с 2015 по 2016 год и выиграл с командой золотой дубль.

С июля он остается без работы после ухода из сборной России.

«Легия» сейчас занимает 16-е место в чемпионате из 18.

Поляки играют в одной группе Лиги Европы со «Спартаком».