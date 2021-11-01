Месси: «В будущем хочу стать спортивным директором «Барселоны»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал о своем желании вернуться в «Барселону» после завершения карьеры.
- Хотели бы вы однажды вернуться в «Барселону»?
– Да. Я всегда говорил, что хочу помогать клубу и быть ему полезным. Я хотел бы когда-нибудь стать спортивным директором. Не знаю, будет ли это в «Барселоне» или это будет другая работа.
Если будет возможность, то я хотел бы вернуться и внести свой вклад. Хочу помочь, потому что люблю этот клуб. Я бы хотел, чтобы у «Барселоны» было все хорошо, чтобы она росла и была одним из лучших клубов мира», – сказал аргентинец.
- Месси – воспитанник «Барсы».
- В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
- Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.
Источник: Sport.es