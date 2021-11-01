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  • Месси: «В будущем хочу стать спортивным директором «Барселоны»

Месси: «В будущем хочу стать спортивным директором «Барселоны»

1 ноября 2021, 08:54
3

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал о своем желании вернуться в «Барселону» после завершения карьеры.

- Хотели бы вы однажды вернуться в «Барселону»?

– Да. Я всегда говорил, что хочу помогать клубу и быть ему полезным. Я хотел бы когда-нибудь стать спортивным директором. Не знаю, будет ли это в «Барселоне» или это будет другая работа.

Если будет возможность, то я хотел бы вернуться и внести свой вклад. Хочу помочь, потому что люблю этот клуб. Я бы хотел, чтобы у «Барселоны» было все хорошо, чтобы она росла и была одним из лучших клубов мира», – сказал аргентинец.

  • Месси – воспитанник «Барсы».
  • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
  • Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
  • С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона ПСЖ Месси Лионель
Комментарии (3)
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acor94
1635750905
А ты получил образование, чтобы переходить на руководящую должность?
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Soccerdealer63
1635756052
Паноптикум))) Мне это напоминает условный кейс, как если бы Валентина Терешкова (ткачиха, отобранная в СССР для первого "запуска" женщины в космос, после собачек и мужчин), сразу после приземления заявила о своём желании "...в будущем стать техническим директором космических программ "Роскосмоса"..." Как уже известно, перед побегом Лионеля из Барсы за "длинным рублём" в ПСЖ, ему в Барсе больше года (!!!) согласовывали (И СОГЛАСОВАЛИ ВО ВСЁМ. кроме размера гонорара!) контрат, по которому он, после завершения карьеры игрока становился "вечным маркетинговым лейблом" "Барселоны". То есть, ему предлагали работать... САМИМ СОБОЙ - САМЫМ ИЗВЕСТНЫМ И ЗНАМЕНИТЫМ ФУТБОЛИСТОМ В ИСТОРИИ КЛУБА!))) Это было бы выгодно и приемлемо для всех, поскольку: а) ни для какой другой работы в столь сложном бизнес - механизме, как Барса, не имеющий никаких профессиональных бизнес навыклв Месси не годится; и б) никто, кроме самого Месси в мире не сможет лучше работать футболистом Месси))))... Собственно...госпоже Терешковой в своё время именно ЭТО и предложили: пойти в Верховный Совет СССР депутатом и там получить "вечную должность": работать первой женщиной в космосе от лица любой доминирующей в текущем режиме партии в стране.... В нагрузку к трудам тяжким ей уже пару раз поручали объявлять стране о введении новой Конституции (при Брежневе - от лица коммунистов, при Путине - от лица Едра). Хотя...учитывая, что у нас сегодня Роскосмосом руководит журналист, у Терешковой ещё остаются шансы)))
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nelez
1635759320
Можно. И там 3-4 ЗМ получиш
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