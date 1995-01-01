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    Месси: «В будущем хочу стать спортивным директором «Барселоны»

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал о своем желании вернуться в «Барселону» после завершения карьеры.

    - Хотели бы вы однажды вернуться в «Барселону»?

    – Да. Я всегда говорил, что хочу помогать клубу и быть ему полезным. Я хотел бы когда-нибудь стать спортивным директором. Не знаю, будет ли это в «Барселоне» или это будет другая работа.

    Если будет возможность, то я хотел бы вернуться и внести свой вклад. Хочу помочь, потому что люблю этот клуб. Я бы хотел, чтобы у «Барселоны» было все хорошо, чтобы она росла и была одним из лучших клубов мира», – сказал аргентинец.

    • Месси – воспитанник «Барсы».
    • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
    • Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
    • С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

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    Источник: Sport.es

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    Комментарии1
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      acor94 15 минут назад

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