«ПСЖ» может разорвать контракт с Рамосом из-за его травм

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может покинуть французский клуб.

По информации GFFN, в «ПСЖ» осуждают возможное расторжением контракта с 35-летним испанцем.

Руководство клуба обеспокоено постоянными травмами Рамоса, который до сих пор не дебютировал за «ПСЖ». Он пропустил 16 матчей парижского клуба.