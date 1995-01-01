«ПСЖ» может разорвать контракт с Рамосом из-за его травм

По тексту не понятно. Они осуждают вожможность растрржения и при этом беспокоятся о травмах?
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может покинуть французский клуб.
По информации GFFN, в «ПСЖ» осуждают возможное расторжением контракта с 35-летним испанцем.
Руководство клуба обеспокоено постоянными травмами Рамоса, который до сих пор не дебютировал за «ПСЖ». Он пропустил 16 матчей парижского клуба.
- У Рамоса были проблемы с икроножной мышцей.
- Он уже тренируется в общей группе «ПСЖ».
- Рамос летом перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.
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