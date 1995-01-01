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    «ПСЖ» может разорвать контракт с Рамосом из-за его травм

    Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может покинуть французский клуб.

    По информации GFFN, в «ПСЖ» осуждают возможное расторжением контракта с 35-летним испанцем.

    Руководство клуба обеспокоено постоянными травмами Рамоса, который до сих пор не дебютировал за «ПСЖ». Он пропустил 16 матчей парижского клуба.

    • У Рамоса были проблемы с икроножной мышцей.
    • Он уже тренируется в общей группе «ПСЖ».
    • Рамос летом перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.

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    Источник: GFFN

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    Сегодня, 15:23
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2095

      acor94 1 час назад

      По тексту не понятно. Они осуждают вожможность растрржения и при этом беспокоятся о травмах?

      0
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      Рейтинг: +11206

      DeStar 1 час назад

      интересно конечно. че это у рамоса так не пошло. Не был он таким травматичным никогда. старость?

      0
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      Рейтинг: +2873

      Dgad > DeStar 39 минут назад

      Либо просто в 35 забил на футбол, получил хороший контракт на два года и решил не напрягаться.

      0
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      Рейтинг: +216

      svetekanet 1 час назад

      Утка, если только Рамос опять не травмировался. Учитывая какие дыры в обороне Парижа, топовые защитники им нужны как воздух.

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      Рейтинг: +3695

      FENIX-SL 1 час назад

      ахахахаха
      а шейхи думали что собрали дрим тим
      так вам и надо

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