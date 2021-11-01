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  • Хлусевич вместо «Спартака» мог перейти в «Зенит». Им интересовались «Краснодар», «Рубин» и клубы из топ-лиг

Хлусевич вместо «Спартака» мог перейти в «Зенит». Им интересовались «Краснодар», «Рубин» и клубы из топ-лиг

1 ноября 2021, 17:52
12

Андрей Хлусевич, отец полузащитника «Арсенала» Даниила Хлусевича, раскрыл подробности перехода сына в «Спартак».

— Когда начались переговоры со «Спартаком»?

— Где-то неделю-две назад состоялись первые переговоры. Но игроком интересовался же не только московский клуб. Проявляли интерес «Зенит», «Краснодар» и «Рубин». Но самый предметный интерес проявил «Спартак».

— Что стало решающим фактором при переезде в Москву?

— Большая разница между клубами. История у «Спартака» и «Арсенала» разные, у красно-белых огромная своя история. Это стало решающим фактором.

— Проявляли ли интерес иностранные клубы?

— Да, но это были середняки топовых лиг. Даниил еще молодой игрок, надеемся, что он сможет проявить себя в еврокубках за «Спартак», ведь у Даниила большие амбиции переехать в Европу.

— Действительно ли переход состоялся в большинстве своем из-за большой зарплаты в «Спартаке»?

— Нет, он получал достаточно и в Туле. Все дело в амбициях, Даниил перешел в клуб с большой историей.

  • Сообщалось, что «Спартак» заплатит за 20-летнего игрока 3 миллиона евро.
  • Его контракт, рассчитанный до конца сезона-2025/26, вступит в силу с 1 января.
  • Хавбек присоединится к новой команде после зимнего перерыва.

Аджоев – о переходе Хлусевича в «Спартак»: «Арсенал» не имел права не отпустить его»

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Арсенал Краснодар Рубин Хлусевич Даниил
Комментарии (12)
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Ганнибал Лектор
1635780919
в каких-таких еврокубках собрался проявить себя за спартак Хлусевич, если этой осенью он играет в Туле, выход в евровесну для мяса - это задача из разряда высших математических, а еврокубковое место юбиляров на следующий сезон при таких результатах, как 1-7, весьма сомнительно... Сказал бы честно: пошел туда, где дали большую з/п. Это нормально - вся Россия так живет и никто не стремается. А про интерес Зенита - это туфта для местной школоты. Куда ему в Зенит - там есть Караваев, Круг, Дуглас и даже Лёха-полтинник)
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Чехов на Садовой
1635782412
Денег больше, конкуренция меньше, кальянные круче. Какая Европа, какой Краснодар, тем более Зенит!? Там же надо зубами всех рвать. А тут разлюли малина. Будет Рассказы о Соболях Хендрасить, красота!..
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ivany4
1635782482
....у Даниила большие амбиции переехать в Европу.... Будем надеяться, что так и есть. Ну а так это или нет, увидим в ближайшем будущем. Даже родители подрастающих "гениев" научились рекламе и маркетингу. Не расхвалишь своё, и не приплетешь "хвост" желающих - не продашь.))
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Ziklop
1635785073
а еще Реал и ПСЖ , но они были последними в списке.
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derrik2000
1635786808
Всё понятно. Со слов андрюшкиного папки, деньги - не главное. За идею будет пылить в Спартаке. )))
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Lenin26
1635787325
Ну не знаю,на ум только приходит по этому поводу "был пацан и не стало пацана".Буду рад если ошибусь.
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Форвард 79
1635790785
Да уж! Середняки топовых европейских лиг т е Монако Ница Рэн Валенсия Сивилия Вильериал Милан Наполи Арсенал Л Эвертон. Тогда вопрос почему все же Спартак?
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житель СПб
1635793666
Очень непонятное интервью! Оставляет больше вопросов, чем ответов. И что такое "предметный интерес"? То есть других на самом деле не заинтересовал? И действительно для него приличная Европа (т.е. середняки) менее интересна, чем нынешний Спартак? Вот уж, вспомни пословицу "молчи, за умного сойдешь"...
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portero
1635796443
папа агент при сыне? пиарит хорошо, но вот если игрой не подтвердит , то весь пиар, псу под хвост...
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alefreddy
1635840162
А еще и Ливерпуль и Севилья и Вердер итд интересовались
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