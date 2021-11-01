Хлусевич вместо «Спартака» мог перейти в «Зенит». Им интересовались «Краснодар», «Рубин» и клубы из топ-лиг

Андрей Хлусевич, отец полузащитника «Арсенала» Даниила Хлусевича, раскрыл подробности перехода сына в «Спартак».

— Когда начались переговоры со «Спартаком»?

— Где-то неделю-две назад состоялись первые переговоры. Но игроком интересовался же не только московский клуб. Проявляли интерес «Зенит», «Краснодар» и «Рубин». Но самый предметный интерес проявил «Спартак».

— Что стало решающим фактором при переезде в Москву?

— Большая разница между клубами. История у «Спартака» и «Арсенала» разные, у красно-белых огромная своя история. Это стало решающим фактором.

— Проявляли ли интерес иностранные клубы?

— Да, но это были середняки топовых лиг. Даниил еще молодой игрок, надеемся, что он сможет проявить себя в еврокубках за «Спартак», ведь у Даниила большие амбиции переехать в Европу.

— Действительно ли переход состоялся в большинстве своем из-за большой зарплаты в «Спартаке»?

— Нет, он получал достаточно и в Туле. Все дело в амбициях, Даниил перешел в клуб с большой историей.

Сообщалось, что «Спартак» заплатит за 20-летнего игрока 3 миллиона евро.

Его контракт, рассчитанный до конца сезона-2025/26, вступит в силу с 1 января.

Хавбек присоединится к новой команде после зимнего перерыва.

Аджоев – о переходе Хлусевича в «Спартак»: «Арсенал» не имел права не отпустить его»