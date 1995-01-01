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    Хлусевич вместо «Спартака» мог перейти в «Зенит». Им интересовались «Краснодар», «Рубин» и клубы из топ-лиг

    Андрей Хлусевич, отец полузащитника «Арсенала» Даниила Хлусевича, раскрыл подробности перехода сына в «Спартак».

    — Когда начались переговоры со «Спартаком»?

    — Где-то неделю-две назад состоялись первые переговоры. Но игроком интересовался же не только московский клуб. Проявляли интерес «Зенит», «Краснодар» и «Рубин». Но самый предметный интерес проявил «Спартак».

    — Что стало решающим фактором при переезде в Москву?

    — Большая разница между клубами. История у «Спартака» и «Арсенала» разные, у красно-белых огромная своя история. Это стало решающим фактором.

    — Проявляли ли интерес иностранные клубы?

    — Да, но это были середняки топовых лиг. Даниил еще молодой игрок, надеемся, что он сможет проявить себя в еврокубках за «Спартак», ведь у Даниила большие амбиции переехать в Европу.

    — Действительно ли переход состоялся в большинстве своем из-за большой зарплаты в «Спартаке»?

    — Нет, он получал достаточно и в Туле. Все дело в амбициях, Даниил перешел в клуб с большой историей.

    • Сообщалось, что «Спартак» заплатит за 20-летнего игрока 3 миллиона евро.
    • Его контракт, рассчитанный до конца сезона-2025/26, вступит в силу с 1 января.
    • Хавбек присоединится к новой команде после зимнего перерыва.

    Аджоев – о переходе Хлусевича в «Спартак»: «Арсенал» не имел права не отпустить его»

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 17:52
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1806

      Ziklop 15 минут назад

      а еще Реал и ПСЖ , но они были последними в списке.

      1
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      Рейтинг: +9435

      ivany4 58 минут назад

      ....у Даниила большие амбиции переехать в Европу....
      Будем надеяться, что так и есть. Ну а так это или нет, увидим в ближайшем будущем.
      Даже родители подрастающих "гениев" научились рекламе и маркетингу. Не расхвалишь своё, и не приплетешь "хвост" желающих - не продашь.))

      1
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      Рейтинг: +8253

      Alekxei Z. 59 минут назад

      Читаешь этот бред и диву даёшься. Как этот гений ещё вчера играл в 14 команде РПЛ, если за ним очередь по всей Европе ???
      В Спартак уже приезжал один мессия ( Урунов ) , за которого пол-Европы 5 и более лямов предлагала...Теперь сидит на лавке в 13 команде РПЛ.
      Да уж , господин Федун сделал из Спартака магнит для гениев.
      Смех сквозь слёзы !

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      Рейтинг: +822

      Чехов на Садовой 59 минут назад

      Денег больше, конкуренция меньше, кальянные круче. Какая Европа, какой Краснодар, тем более Зенит!? Там же надо зубами всех рвать. А тут разлюли малина. Будет Рассказы о Соболях Хендрасить, красота!..

      2
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      Рейтинг: +5240

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      в каких-таких еврокубках собрался проявить себя за спартак Хлусевич, если этой осенью он играет в Туле, выход в евровесну для мяса - это задача из разряда высших математических, а еврокубковое место юбиляров на следующий сезон при таких результатах, как 1-7, весьма сомнительно...

      Сказал бы честно: пошел туда, где дали большую з/п. Это нормально - вся Россия так живет и никто не стремается. А про интерес Зенита - это туфта для местной школоты. Куда ему в Зенит - там есть Караваев, Круг, Дуглас и даже Лёха-полтинник)

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