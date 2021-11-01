Аджоев – о переходе Хлусевича в «Спартак»: «Арсенал» не имел права не отпустить его»

Глава тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал переход полузащитника Даниила Хлусевича в «Спартак».

«Что означает этот трансфер для «Арсенала»? Мы не в первый и не во второй раз показали, что футболисты у нас развиваются, совершенствуются и растут. Значит, мы создаeм условия и возможности для того, чтобы игроки прогрессировали. Это важно.

Нам приятно, что именно в Туле Даниил превратился из никому неизвестного пацана в ведущего игрока молодeжной сборной, которого хотели видеть у себя многие клубы.

Не отпустить его в «Спартак» мы не имели права. Здесь было и его желание, и предложение спартаковцев устроило «Арсенал». Это тоже немаловажный фактор. Та сумма, которую клуб получит за Хлусевича, будет существенной для бюджета «Арсенала», – сказал Аджоев.