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    Аджоев – о переходе Хлусевича в «Спартак»: «Арсенал» не имел права не отпустить его»

    Глава тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал переход полузащитника Даниила Хлусевича в «Спартак».

    «Что означает этот трансфер для «Арсенала»? Мы не в первый и не во второй раз показали, что футболисты у нас развиваются, совершенствуются и растут. Значит, мы создаeм условия и возможности для того, чтобы игроки прогрессировали. Это важно.

    Нам приятно, что именно в Туле Даниил превратился из никому неизвестного пацана в ведущего игрока молодeжной сборной, которого хотели видеть у себя многие клубы.

    Не отпустить его в «Спартак» мы не имели права. Здесь было и его желание, и предложение спартаковцев устроило «Арсенал». Это тоже немаловажный фактор. Та сумма, которую клуб получит за Хлусевича, будет существенной для бюджета «Арсенала», – сказал Аджоев.

    • Сообщалось, что «Спартак» заплатит за 20-летнего игрока 3 миллиона евро.
    • Его контракт, рассчитанный до конца сезона-2025/26, вступит в силу с 1 января.
    • Хавбек присоединится к новой команде после зимнего перерыва.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:52
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3952

      mopecekca 1 час назад

      два друга ********* Литейный4 и tarasofka уже здесь...у вас один комп на двоих или вы в очко долбитесь?

      3
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      Рейтинг: +305

      FС Spаrtак > mopecekca 57 минут назад

      да не обращай на них внимания делай вид что их тут нет.это же шлак а не человек пишет у которых в жизни нет ничего.жалкие люди они

      3
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      Рейтинг: +11504

      Литейный4 1 час назад

      Непонятно за кого отвалили кучу бобла. А фигли, не своё, не жалко. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +3413

      tarasofka 1 час назад

      странно, что этот трансфер провернули при витории. или спартак не собирается его увольнять?

      3
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