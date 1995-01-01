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    Эджуке и Хвича попали в топ-10 лучших дриблеров мира в сезоне-2021/22

    CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг лучших дриблеров мира в текущем сезоне.

    В первую десятку попали сразу два игрока из клубов РПЛ. Это нападающий ЦСКА Чидера Эджуке и полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия.

    Нигериец занял третье место в списке, а грузин – седьмое.

    • Эджуке – 9,29 успешных обводок на 100 минут игрового времени;
    • Хвича – 7,82 успешных обводок на 100 минут игрового времени.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: CIES Football Observatory

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    Сегодня, 21:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10763

      Cleaner 5 минут назад

      Даже если бы Хвича занял в этом списке первое место, ничего бы не изменилось. Не помогает дриблинг Хвичи команде, значит впустую он этим занимается. Пусть попробует через пас играть, может это изменит его игру в лучшую сторону.
      Эджуке молодец. Тащит команду вперед, полезный игрок.

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      Рейтинг: +25864

      Боцман59rus 10 минут назад

      __ список представленных клубов, а соответственно чемпионатов " внушительный" , такой бесполезной и ненужной информации, еще умудриться поискать>)))

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      Рейтинг: +11929

      житель СПб 29 минут назад

      Этот сайт что, за деньги повышает рейтинг футболистов для последующей продажи?

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