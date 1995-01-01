Эджуке и Хвича попали в топ-10 лучших дриблеров мира в сезоне-2021/22

Даже если бы Хвича занял в этом списке первое место, ничего бы не изменилось. Не помогает дриблинг Хвичи команде, значит впустую он этим занимается. Пусть попробует через пас играть, может это изменит его игру в лучшую сторону.
Эджуке молодец. Тащит команду вперед, полезный игрок.
CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг лучших дриблеров мира в текущем сезоне.
В первую десятку попали сразу два игрока из клубов РПЛ. Это нападающий ЦСКА Чидера Эджуке и полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия.
Нигериец занял третье место в списке, а грузин – седьмое.
- Эджуке – 9,29 успешных обводок на 100 минут игрового времени;
- Хвича – 7,82 успешных обводок на 100 минут игрового времени.