Эджуке и Хвича попали в топ-10 лучших дриблеров мира в сезоне-2021/22

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг лучших дриблеров мира в текущем сезоне.

В первую десятку попали сразу два игрока из клубов РПЛ. Это нападающий ЦСКА Чидера Эджуке и полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия.

Нигериец занял третье место в списке, а грузин – седьмое.