«Зенит» начал переговоры с Суторминым о продлении контракта

Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, сообщил о начале переговоров с петербургским клубом по поводу нового контракта.

«Переговоры потихонечку начались. Пока общаемся с «Зенитом», идет процесс. Время покажет.

Есть ли дедлайн для переговоров с другими клубами? Это может делать любой игрок за полгода до истечения контракта. Сейчас мы в конструктивном диалоге, горячку никто не порет», – сказал агент.