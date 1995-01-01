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    «Зенит» начал переговоры с Суторминым о продлении контракта

    Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, сообщил о начале переговоров с петербургским клубом по поводу нового контракта.

    «Переговоры потихонечку начались. Пока общаемся с «Зенитом», идет процесс. Время покажет.

    Есть ли дедлайн для переговоров с другими клубами? Это может делать любой игрок за полгода до истечения контракта. Сейчас мы в конструктивном диалоге, горячку никто не порет», – сказал агент.

    • Действующее соглашение между сторонами истекает следующим летом.
    • Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года.
    • Его готовы подписать ЦСКА, «Локомотив» и «Рубин».

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 07:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3380

      tarasofka 2 часа назад

      фигово, что с азмуном продлить контракт нельзя, так бы он ещё много лет заставлял истерить хряков)

      0
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      Рейтинг: +5217

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Сутормина надо оставлять

      0
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