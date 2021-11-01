«Зенит» начал переговоры с Суторминым о продлении контракта

Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, сообщил о начале переговоров с петербургским клубом по поводу нового контракта.
«Переговоры потихонечку начались. Пока общаемся с «Зенитом», идет процесс. Время покажет.
Есть ли дедлайн для переговоров с другими клубами? Это может делать любой игрок за полгода до истечения контракта. Сейчас мы в конструктивном диалоге, горячку никто не порет», – сказал агент.
- Действующее соглашение между сторонами истекает следующим летом.
- Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года.
- Его готовы подписать ЦСКА, «Локомотив» и «Рубин».
Источник: Metaratings