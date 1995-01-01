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    Литвинов: «Разглашать содержание встречи с фанатами не буду – мы одна семья, все останется между нами»

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поговорил о пятничной встрече с болельщиками. По его мнению, беседа придала эмоций.

    «Состоявшаяся накануне встреча с фанатами добавила эмоций. Нормально побеседовали. Разглашать содержание не буду – мы одна семья, все останется между нами», – сказал Литвинов.

    • На следующий день после встречи с болельщиками «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).
    • Литвинов в этом матче забил дебютный гол за «Спартак».
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

    Литвинов: «После «Ростова» в раздевалке «Спартака» была беседа на повышенных тонах»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 15:14
    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      Бомж Болотный 12 минут назад

      Все живы остались - уже хорошо

      0
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      Рейтинг: +1491

      serglider > Бомж Болотный 7 минут назад

      А вот хлебальники кой кому, как раз и не мешало начистить! Сам Фергюсон, не стеснялся, запустить бутсу в репу Бекхему, когда тот неважно играл за клуб...

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      Рейтинг: +11467

      Литейный4 43 минуты назад

      А чего там разглашать? Всем известно, что была одна ненормативная лексика в стиле Стыдно за срамтак. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +11102

      NewLife 52 минуты назад

      В вашей дружной семье ссут соседям в кастрюли на кухне, особенно это касается руководства.

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      Рейтинг: +18044

      JTherry 1 час назад

      у вас "семья", как в многоквартирном доме, когда все ссоры соседи слышат, но вида не подают, а здороваясь, прячут ухмылки...(

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      Рейтинг: +14788

      Garrincha58 1 час назад

      секретные материалы часть сезон 1 часть 2

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      Рейтинг: +12325

      Hektor 84 1 час назад

      Нам Федуниха потом в тЕлеграмм расскажет)))

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