Литвинов: «Разглашать содержание встречи с фанатами не буду – мы одна семья, все останется между нами»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поговорил о пятничной встрече с болельщиками. По его мнению, беседа придала эмоций.

«Состоявшаяся накануне встреча с фанатами добавила эмоций. Нормально побеседовали. Разглашать содержание не буду – мы одна семья, все останется между нами», – сказал Литвинов.

На следующий день после встречи с болельщиками «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).

Литвинов в этом матче забил дебютный гол за «Спартак».

«Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Литвинов: «После «Ростова» в раздевалке «Спартака» была беседа на повышенных тонах»