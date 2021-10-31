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  • Литвинов: «Разглашать содержание встречи с фанатами не буду – мы одна семья, все останется между нами»

Литвинов: «Разглашать содержание встречи с фанатами не буду – мы одна семья, все останется между нами»

31 октября 2021, 15:14
10

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поговорил о пятничной встрече с болельщиками. По его мнению, беседа придала эмоций.

«Состоявшаяся накануне встреча с фанатами добавила эмоций. Нормально побеседовали. Разглашать содержание не буду – мы одна семья, все останется между нами», – сказал Литвинов.

  • На следующий день после встречи с болельщиками «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).
  • Литвинов в этом матче забил дебютный гол за «Спартак».
  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Литвинов: «После «Ростова» в раздевалке «Спартака» была беседа на повышенных тонах»

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Литвинов Руслан
Комментарии (10)
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Hektor 84
1635685205
Нам Федуниха потом в тЕлеграмм расскажет)))
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Garrincha58
1635685963
секретные материалы часть сезон 1 часть 2
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JTherry
1635686562
у вас "семья", как в многоквартирном доме, когда все ссоры соседи слышат, но вида не подают, а здороваясь, прячут ухмылки...(
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NewLife
1635687819
В вашей дружной семье ссут соседям в кастрюли на кухне, особенно это касается руководства.
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Бомж Болотный
1635690221
Все живы остались - уже хорошо
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alefreddy
1635693937
и ничего не изменилось
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житель СПб
1635693997
Действительно (правильно все пишут) - чего тут секретничать?! Вы - ФСБ, что ли? Наоборот, публичные итоги надо было раскрыть - и журналистам, и всем остальным. И судя по игре на следующий день, это беседа не слишком произвела впечатление на ее участников...
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Старикан
1635703018
Семья? Самому не смешно?
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Storm13
1635782414
Открыл нам секрет Полишинеля! Вот сказочный раздолбай. Не молчать и скрывать, а открыто обсудить все проблемные моменты не с фанатами, а с болельщиками команды, которые с болью в сердце переживают за вашу проделанную работу. Если говорить честно и открыто, по рабочему говоря, вы гоните брак, а за брак на производстве лишают зарплаты, не то что премии. Вы этого молодой человек возможно не понимаете, оттого и результаты вашей работы плачевные.
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