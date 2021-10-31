«Краснодар» – лидер сезона РПЛ по попаданиям в каркас ворот

У «Краснодара» в сезоне РПЛ 12 попаданий в штанги и перекладины. Это в четыре раза больше, чем у любой другой команды турнира.

Накануне «Краснодар» уступил «Крыльям Советов» (0:1), дважды за матч попав в каркас ворот.

«Краснодар» идет в РПЛ на 5-м месте.

У краснодарцев 2 сухих поражения за неделю.

Следующий соперник – «Динамо» (6 ноября).

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