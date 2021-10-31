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  • «Краснодар» – лидер сезона РПЛ по попаданиям в каркас ворот

«Краснодар» – лидер сезона РПЛ по попаданиям в каркас ворот

31 октября 2021, 11:26
6

У «Краснодара» в сезоне РПЛ 12 попаданий в штанги и перекладины. Это в четыре раза больше, чем у любой другой команды турнира.

Накануне «Краснодар» уступил «Крыльям Советов» (0:1), дважды за матч попав в каркас ворот.

  • «Краснодар» идет в РПЛ на 5-м месте.
  • У краснодарцев 2 сухих поражения за неделю.
  • Следующий соперник – «Динамо» (6 ноября).

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар
Комментарии (6)
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Krasnodar 123
1635672444
Попадание в каркас не считается даже попаданием в створ !!! Кроме того, игроки Краснодара все чаще не попадают ногами по мячу, например Кордоба, так дело не "ПОЙДЕТЬ" . 6-10 место в чемпионате если будут продолжать бить по штангам и перекладинам! И еще пас не могут дать нормальный буд-то мяч видят первый раз в жизни.
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portero
1635672767
Слабое утешение, хотя бы треть из них в ворота...
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paracetamol
1635676007
Прямо снайперы какие, попасть в каркас труднее, чем в створ!
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zaichkin777@gmail.com
1635699336
В каркас уёвс попаданий.
Ответить
romvad
1635703335
Срочно нужно создать чемпионат России по попаданиям в каркас! Краснодар - чемпион!
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Cubinec1989
1635772536
И отмененным голам.
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