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    «Краснодар» – лидер сезона РПЛ по попаданиям в каркас ворот

    У «Краснодара» в сезоне РПЛ 12 попаданий в штанги и перекладины. Это в четыре раза больше, чем у любой другой команды турнира.

    Накануне «Краснодар» уступил «Крыльям Советов» (0:1), дважды за матч попав в каркас ворот.

    • «Краснодар» идет в РПЛ на 5-м месте.
    • У краснодарцев 2 сухих поражения за неделю.
    • Следующий соперник – «Динамо» (6 ноября).

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    Источник: Бомбардир.ру

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