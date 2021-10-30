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  • Директор «Краснодара» Фундукян – после поражения от «Крыльев Советов»: «Звучим, но не качаем»

Директор «Краснодара» Фундукян – после поражения от «Крыльев Советов»: «Звучим, но не качаем»

30 октября 2021, 22:46
10

Арам Фундукян, коммерческий директор «Краснодара» и директор клубной академии, оставил пост в твиттере после поражения в 13-м туре РПЛ от «Крыльев Советов» (0:1). У самарцев забил воспитанник «Чертаново» Владислав Сарвели.

«Звучим, но не качаем», – написал Фундукян.

  • «Краснодар» идет в таблице РПЛ 5-м.
  • Следующий соперник – «Динамо» (6 ноября).
  • «Крылья Советов» занимают 7-ю строчку.

Гончаренко – о поражении от «Крыльев Советов»: «После кубкового дерби «Краснодар» находился не в приподнятом настроении»

Источник: твиттер Арама Фундукяна
Россия. Премьер-лига Краснодар Крылья Советов
Комментарии (10)
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Krasnodar 123
1635624302
С этим Ганчаренко по другому не будет!!! Тренер нужен толковый!!! Иначе все так и продолжится!!
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JTherry
1635625637
Фундукян - это Федун по-армянски...)
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владимир миронов
1635626632
Не переживай--8 ноября вас Динамо откачает.
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maygli
1635628109
Как это понять? Пустозвон что ли?
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Январь 59
1635664159
В следующем туре Динамики будут вас качать по полной. Вместо того что бы подняться в турнирной таблице, вы очередной раз опускаетесь. Да уж. Уж лучше бы свою молодежь не распродавали , а дали возможность им играть, чем эти полуживые Кордобы, Классоны, Кабеллы , Кайо . Смотрю и не понимаю, за что этим полудохликам платят миллионы. За то что вратарю пас отдать не могут, ну ведь вратарю соперников хорошие пасы-прямо в руки отдают, а если вратарь далеко, то и мимо ворот хорошо получается бить. Правильно сказано:"Пустозвоны", потому что кастрированным быкам звенеть нечем.
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paracetamol
1635667763
Не надо звенеть мудями! За это и выгнали.
Ответить
Алекс636363
1635668282
о чем он вообще?
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portero
1635706996
Тужимся пердим, а результата дать не можем??? Так что ли слова понимать...
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