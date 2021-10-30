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    Директор «Краснодара» Фундукян – после поражения от «Крыльев Советов»: «Звучим, но не качаем»

    Арам Фундукян, коммерческий директор «Краснодара» и директор клубной академии, оставил пост в твиттере после поражения в 13-м туре РПЛ от «Крыльев Советов» (0:1). У самарцев забил воспитанник «Чертаново» Владислав Сарвели.

    «Звучим, но не качаем», – написал Фундукян.

    • «Краснодар» идет в таблице РПЛ 5-м.
    • Следующий соперник – «Динамо» (6 ноября).
    • «Крылья Советов» занимают 7-ю строчку.

    Гончаренко – о поражении от «Крыльев Советов»: «После кубкового дерби «Краснодар» находился не в приподнятом настроении»

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    Источник: твиттер Арама Фундукяна

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    30.10.2021 22:46
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5344

      maygli 56 минут назад

      Как это понять?
      Пустозвон что ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6637

      владимир миронов 1 час назад

      Не переживай--8 ноября вас Динамо откачает.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18003

      JTherry 1 час назад

      Фундукян - это Федун по-армянски...)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2250

      Krasnodar 123 1 час назад

      С этим Ганчаренко по другому не будет!!! Тренер нужен толковый!!! Иначе все так и продолжится!!

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