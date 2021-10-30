Директор «Краснодара» Фундукян – после поражения от «Крыльев Советов»: «Звучим, но не качаем»

Арам Фундукян, коммерческий директор «Краснодара» и директор клубной академии, оставил пост в твиттере после поражения в 13-м туре РПЛ от «Крыльев Советов» (0:1). У самарцев забил воспитанник «Чертаново» Владислав Сарвели.
«Звучим, но не качаем», – написал Фундукян.
- «Краснодар» идет в таблице РПЛ 5-м.
- Следующий соперник – «Динамо» (6 ноября).
- «Крылья Советов» занимают 7-ю строчку.
Гончаренко – о поражении от «Крыльев Советов»: «После кубкового дерби «Краснодар» находился не в приподнятом настроении»
Источник: твиттер Арама Фундукяна